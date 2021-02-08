Главное в политике за 8 февраля

ГЛАВНОЕ

• Последние дни «стали настоящим позором российской судебной системы», говорится в обращении более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей против практики политических репрессий по итогам акций в поддержку Алексея Навального. Они требуют гарантировать гражданам право мирных собраний, освободить всех задержанных на акциях последних недель, пресечь практику бесчеловечных избиений полицией мирных граждан и судебного произвола. Между тем сегодня в рамках «санитарного дела» о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января предъявили обвинение пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш. На 25 суток суд арестовал художника-акциониста Павла Крисевича за акцию «Сферы души русского человека» — на Старом Арбате он влез в шар из колючей проволоки. Заочно суд арестовал бизнесмена Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве, а СК отдельно подчеркивает, что он оказывал финансовую помощь Фонду с борьбы с коррупцией*. В спецприемнике остается главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, хотя Мосгорсуд сократил ему срок ареста с 25 суток до 15.

• Власти пока продолжают поддерживать силовиков и их детей — правительство одобрило законопроект депутатов от «Единой России», который позволяет детям сотрудников МВД и Росгвардии поступать в профильные вузы в приоритетном порядке.

• Четверть взрослых россиян посмотрела фильм Навального «Дворец для Путина», но подавляющее большинство посмотревших расследование, знающих его содержание или хотя бы слышавших о нем (77%) не изменили своего отношения к Владимиру Путину, показало исследование «Левада-центра»**. У 17% отношение ухудшилось, у 3% — улучшилось. Хорошим такой результат называет руководитель штабов Навального Леонид Волков: «17% от числа посмотревших, которые стали хуже относиться к Путину — это очень много, речь про многие миллионы людей <…> Мы видим абсолютно беспрецедентную по размаху кампанию по очернению Навального и фильма про дворец, кампанию лжи и запугивания — и, что же? Удалось убедить в том, что это неправда, лишь треть граждан. А две трети — не удалось».

ПОЛИТИКА

• Оснований для исключения Григория Явлинского из «Яблока» нет, заявил председатель партии Николай Рыбаков — в воскресенье Явлинский опубликовал статью, в которой раскритиковал Алексея Навального, что вызвало недовольство, в том числе и внутри партии. Между «Яблоком» и Навальным давно сложились трудные отношения, признает член партии Лев Шлосберг, но речь идет «о жизни и смерти гражданина России, политика Алексея Навального, отравление которого является не «странным», а страшным, а его смелое (при любых мотивах) возвращение в Россию вернуло в нашу страну публичную политику с ее главным требованием — свободы». По словам Шлосберга, главная политическая задача сейчас — объединить российское общество. Это объединение может произойти только на принципах политической солидарности и поддержки всех пострадавших от полицейского государства и всех противостоящих ему. «Текст Явлинского — это еще одно подтверждение того, что статус Навального в оппозиционной среде укрепляется, — считает политолог Аббас Галлямов. — Он становится ее безусловным лидером. Нарциссичный лидер «Яблока» просто не в силах этого перенести». Публицист Александр Рыклин связывает текст Явлинского с предстоящими выборами в Госдуму: «Явлинский идет за мандатами прямо в Кремль по головам всех, кто многие годы за него голосовал и хладнокровно игнорирует крики «позор!», которые звучат у него за спиной».

РАССЛЕДОВАНИЕ

• Доступ к миллионам документов о бенефициарах люксембургских компаний получили СМИ — как выяснилось среди россиян, которым приглянулась европейская налоговая гавань не только бизнесмены из рейтинга Forbes, но и бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики. Например, семья топ-менеджера РЖД и топ-менеджер «Газпрома».

ЭПИДЕМИЯ

• Коронавирус стал причиной трети избыточных смертей в 2020 году. По данным Росстата, всего за год умерло более 162 тыс. человек с коронавирусом. При этом уровень заболеваемости снижается — за последние сутки зарегистрировано 15 916 новых случаев заражения, этот показатель стал минимальным с 21 октября.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• Впервые с января прошлого года цена нефти марки Brent превысила $60 за баррель — это происходит на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи, а также в надежде на рост спроса на сырье в США по мере восстановления американской экономики.

• Резко, до более $43 тыс., подорожал биткоин — перед этим компания Tesla уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам о том, что вложила в криптовалюту $1,5 млрд.

РОССИЯ И МИР

• Германия, Швеция и Польша объявили persona non grata российских дипломатов — это ответ на высылку из РФ их дипломатов, обвиненных в участии в акциях в поддержку Навального.

• Не исключает введение санкций глава европейской дипломатии Жозеп Боррель — после визита в Москву он обвинил власти России в отсутствии готовности к диалогу.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

** «Левада-центр» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.