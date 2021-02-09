В Госдуме создают рабочую группу для определения наказания за призывы к санкциям

Рабочая группа по вопросу определения ответственности за действия, влекущие санкции против России будет создана при комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

«Призывы к введению санкций против России направлены на подрыв политической стабильности и воспрепятствование экономическому развитию нашей страны. Такие действия недопустимы, и степень ответственности за подобные деяния будет предметом изучения рабочей группы», — заявил он.

В состав рабочей группы войдут представители всех фракций, отмечают в Думе.

Ранее обсуждение сторонниками Алексея Навального с ЕС и США введения санкций против ближайшего окружения президента Владимира Путина предательством страны назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в начале февраля не исключал введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против России.