Главное в политике за 4 февраля

ГЛАВНОЕ

• «Санитарное» уголовное дело против полицейских требуют возбудить правозащитники из-за нарушений эпидемиологических правил при содержании задержанных на акциях протеста в автозаках — в них людей часами держали без возможности соблюдать дистанцию, мыть руки и ходить в туалет. Аналогичные пыточные условия наблюдаются и в спецприемниках — за последние сутки в Сети опубликовано множество фото и видео, например, из специзолятора в Сахарово, где отбывает срок главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Его и еще 27 заключенных поместили в камере на 8 мест. Более чем через шесть часов, и только после визита членов ОНК, людей все-таки разместили по отдельным камерам, выдав матрасы и тапочки. Из-за переполненности спецприемников арестованных в Москве отправляют не только в деревню Сахарово, что в 70 км от Москвы, но и в Егорьевск, расположенный в 120 км. В Петербурге арестантов отправляют в изоляторы райцентров Волосово и Луга. Между тем, есть норма закона, по которой суд имеет право отложить на месяц исполнение административного наказания, если нет условий для его исполнения. «У всего этого не может не быть политических последствий, — уверен политолог Аббас Галлямов. — Власти сейчас сами множат протестные настроения. Большинство колеблющихся не согласно с тем, что с людьми надо обращаться как со скотом просто на том основании, что они недовольны коррупцией или хотят честных выборов. <…> В Кремле не могут этого не понимать и тем не менее ничего в этой части не меняют. Объяснить это можно только тем, что силовой блок в стране вышел из-под контроля политического». С ним соглашается социолог Игорь Эйдман: «Отравление, а затем посадка Алексея Навального свидетельствуют о потере манипуляторами влияния в Кремле, о том, что там окончательно восторжествовали насильники, это <…> неизбежно ведет к резкому усилению репрессий». В Кремле между тем заявляют, что никаких репрессий в отношении протестующих нет, а «есть меры в отношении участников незаконных акций». А обвинения по уголовному делу о нарушении карантина продолжают предъявлять оппозиционерам — муниципальному депутату Люсе Штейн, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой и продюсеру канала «Навальный LIVE» Любови Соболь. К Соболь сегодня вновь приходили силовики, ломясь в дверь — все для того, что передать постановление суда о штрафе в 250 тыс. руб. за акцию 23 января.

• 195 случаев задержаний и арестов профессиональных и гражданских журналистов в ходе акций в поддержку Навального с 16 января по 3 февраля зафиксировал Фонд «Справедливость для журналистов». Общее число атак на российских журналистов составило 373, они коснулись не менее 260 профессиональных и гражданских репортеров и членов их семей. Телеканал «Дождь» обратился в СК с требованием возбудить уголовное дело о воспрепятствовании журналистской деятельности из-за задержания в Петербурге корреспондента Эдуарда Бурмистрова на акции 23 января.

• «Все последнее время мы сидим в поезде, который идет в ад, — пишет Григорий Юдин. — В этом поезде, мчащемся в Минск, Алексей Навальный дернул стоп-кран. И теперь происходит то, что всегда происходит в таких случаях — какое-то время будет сильно трясти <…> С Навальным не могут справиться, потому что он отказывается бояться. Послушайте его совета и не бойтесь — это сделает вас сильнее».

• На этом фоне падает уровень одобрения Владимира Путина среди молодежи. Согласно опросу «Левада-центра»*, 46% респондентов от 18 до 24 лет высказали свое неодобрение к работе президента. В 2018 году, уровень неодобрения в этой возрастной группе составлял лишь 18%.

* АНО «Левада-центр» принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.