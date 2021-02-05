UPD: В заседании объявлен перерыв до 12 февраля.

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На заседании в Бабушкинском суде Москвы Алексей Навальный, обвиняемый клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, заявил, что дело сфабриковано журналистами телеканала RT. Дело о клевете против Навального завели 15 июня 2020 года. Причиной стал комментарий политика в Twiiter к ролику RT, посвященному голосованию по изменению Конституции, героями которого стали несколько человек, в том числе и ветеран Игнат Артеменко.

«Все это дело изобрели пиарщики, журналисты RT, Маргарита Симоньян. Против меня всегда фабрикуют уголовные дела, но власти наши всегда испытывают большие проблемы, когда эти дела готовят к суду, потому что всем ясно, что правда на моей стороне», — сказал Навальный на суде.

По его словам, властям «понадобилась какая-то более хитрая штука: нужно, чтобы в зале суда я противостоял не бессовестным прокурорам или продажным судьям, или следователям, а чему-то более важному, чему-то более святому. И возникла идея: а давайте найдем ветерана!» Политик отметил, что в суде нет других героев ролика, который он раскритиковал — дизайнера Артемия Лебедева и актера Ивана Охлобыстина: «Потому что у Артеменко медали, а у Лебедева зеленые волосы. А у Охлобыстина, ну не знаю, мешочек с кокаином наверно какой-то. Уже все выглядит не так круто! Поэтому нужно притащить ветерана. Ведь наша власть и Путин считают, что они лично выиграли Великую Отечественную войну, поэтому они притащили ветерана. Я хочу сказать, Ваша честь, что клевета — это умышленное деяние в отношении конкретного человека».

Навальный сказал, что родственники Артеменко «торгуют своим дедом». А сам он в своем комментарии в Twitter не упоминал имени ветерана.

«Когда я говорю, что «Единая Россия» — партия жуликов и воров, это мое отношение ко всей партии. Что же это теперь означает, что каждый ее член может подавать на меня в суд, что я его оклеветал? Наверное, нет. Когда я говорю, что на RT работают бессовестные и продажные журналисты, я их что оклеветал? Нет», — заявил оппозиционер.

«Конечно, соврал. Соврал и оклеветал. Тысячи достойных людей. Звоните юристам, коллектив. Прямо руки чешутся еще чего-нибудь сфабриковать», — прокомментировала слова Навального глава телеканала RT Маргарита Симоньян.