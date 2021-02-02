Главное в политике за 2 февраля

ГЛАВНОЕ

• Алексея Навального отправляют в колонию — суд удовлетворил представление ФСИН о замене политику условного срока заключения по делу «Ив Роше» на реальный. Если сегодняшнее решение не удастся обжаловать, то оппозиционер проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Сторонники политика решили выйти на Манежную площадь. На суде Навальный вновь обвинил президента Владимира Путина в своем отравлении, отметив, что «был Александр Освободитель, Ярослав Мудрый, а будет Владимир Отравитель трусов». Причиной всего процесса Навальный назвал «ненависть и страх одного человека, живущего в бункере», которому он «нанес смертельную обиду тем, что просто выжил», а после «не испугался и не спрятался», а доказал, «что именно Путин, используя ФСБ, осуществил это покушения на убийство». Расшифровку речи Навального читайте здесь, а аудиозапись слушайте — здесь.

• Наблюдали за процессом ряд иностранных дипломатов, что в МИД России поспешили назвать «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России», а в Кремле все-таки надеются, что европейская дипломатия не станет увязывать перспективы отношений России и ЕС с делом Навального.

• В «Ив Роше» заявили, что являются «абсолютно аполитичной компанией и никогда не участвуют ни в какой форме в политических дебатах», поэтому не желают комментировать ситуацию в России.

• К Мосгорсуду сегодня стянули силы полиции и Росгвардии, которые оцепили все подходы к зданию и задерживали людей без разбора сразу на выходе из ближайшей станции метро. Всего в итоге в автозаки угодили более 350 человек, среди которых несовершеннолетние и журналисты. Прекратить воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов и остановить преследование репортеров потребовало сообщество независимых медиа «Синдикат-100». Правозащитники в свою очередь требуют обеспечить нормальные условия содержания для задержанных и арестованных на последних акциях протеста — им не хватает мест ни в ОВД, ни в спецприемниках. Многим задержанным 31 января пришлось часами ждать в автозаке. «С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Нас практически не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет», — записали видеообращение обитатели автозака, которых привезли в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово.

• По «санитарному делу» в Москве на 48 часов в качестве подозреваемой задержали муниципального депутата Люсю Штейн, а в Якутске принудительно госпитализировали в психдиспансер шамана Александра Габышева.

РОДНОЕ

• Советники директоров школ по воспитанию детей появятся в ряде регионов России с 1 марта, в следующем году практику могут распространить на всю страну. «Недавние события» показали, как важна тема воспитания, сказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая перед сенаторами через несколько дней после акции сторонников Навального 23 января.

В МИРЕ

• Все игры чемпионата мира по хоккею решено провести в Латвии — ранее права проведения игр лишили Минск.

• Правительство Армении подало в ЕСПЧ жалобу на Азербайджан из-за развязанной им, по мнению Еревана, войны в Нагорном Карабахе.