Путин устраняет последнее препятствие к вечному господству

«Есть лишь одна причина приговора Навальному, а именно желание Владимира Путина обеспечить себе власть в России на годы и даже десятилетия вперед. Во что бы то ни стало, — пишет немецкое издание Die Zeit. — Вероятно, Навальный был для Путина последним крупным раздражителем. Последним препятствием на пути к вечному господству».

Попытка убийства Навального сделала его еще более серьезной угрозой правлению российского диктатора, отмечает в редакционной колонке The Wall Street Journal. Обвинения Навального в нарушении испытательного срока газета называет фарсом, а приговор и арест политика — политическим.

Навальный своими расследованиями задел за живое, особенно поколение, которое выросло во время двух десятилетий руководства Путина, пишет журналист The Guardian: «Их не вдохновляет ностальгия по сверхдержаве. Они с большей вероятностью видят в Путине крестного отца всех пиявок, которые присосались ко всему, что дает деньги в России, толстеют и ничего не дают взамен».

«Оглашение приговора Навальному стало поворотным моментом для России, — считает журналист The New York Times. — Решение отправить его в тюрьму лишает его голоса в политическом ландшафте России, но оно может придать энергии его сторонникам и сплотить российскую оппозицию».

2 февраля Симоновский суд Москвы на заседании в Мосгорсуде заменил Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», как того требовала ФСИН. Он должен провести в колонии два года восемь месяцев. После решения суда протестующие вышли в центр Москвы и Петербурга. Силовики задержали более 1400 человек.

