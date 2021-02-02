Андрей Зубов: Гигант и пигмей

Этот суд, абсурдный приговор, последняя речь обвиняемого всё расставили по местам. Судья Наталия Репникова исчезла, ушла в тень. Алексей Навальный выступил обвинителем Владимира Путина. Навальный вменил человеку, именующему себя президентом, и покушение на его убийство, и грабеж народа, и разрушение страны. Навальный судил бандитское сообщество, захватившее власть в России. И его доводы были неотразимы.

Когда-то высившийся почти до неба "воссоединитель земли Русской", предмет обожания 87% россиян и многих людей в "русском мире", превратился в ничтожного и мстительного пигмея, во "Владимира Отравителя трусОв".

А Алексей Навальный, осужденный по делу, давно аннулированному ЕСПЧ, вырос в громадную политическую фигуру, в настоящего Героя. Ни Путин, ни его приближенные ничего не смогли противопоставить его слову и его подвигу, кроме жалкого лживого лепета и грубой силы. Но, защищая ведомую всем ложь, сила будет день от дня слабеть и перетекать к тому, у кого правда. Таков закон. Чтобы этот закон не работал, обычно используется вся мощь тоталитарной пропаганды, железный занавес. Но путинская пропаганда лопнула, как надувной шарик, зацепившись за ворота Геленджикского дворца, а интернет упразднил железный занавес. Теперь все знают всё.

И потому с момента вынесения приговора Навальному, начался обратный отсчет времени Путина. И отсчет этот будет коротким. "Маленький испуганный человек в бункере" стал никому не нужен в России, даже своим друзьям. Он окончательно превратился в помеху их уверенности в завтрашнем дне. Нелегко оказалось даже найти судью для этого спектакля...

Как не вытаптывали поляну русской жизни, вытоптать ее не удалось. Бог не попустил. И теперь Навальный смотрит на Путина сверху вниз. И это видит весь мир.

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