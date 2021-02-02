Протесты после суда над Навальным

После решения суда о замене Навальном у словного срока на реальный его сторонники объявили о сборе на на Манежной площади. В центр города власти стянули значительное количество силовиков. Уже задержали несколько человек, передает «Медиазона». Дептранс Москвы объявил, что закрывает центральные станции метро, в том числе «Театральную», которая находится у Госдумы.

00:02 По последним данным «ОВД-Инфо», за 2 февраля силовики задержали 612 человек в Москве и 119 в Петербурге. Задержания продолжаются. На этом мы завершаем трансляцию. Итоги этой ночи подведем утром.

23:48 Жесткие задержания продолжаются и в Москве, и Петербурге. Под дубинки силовиков попадают и журналисты. Сообщается о применении электрошокеров. В Москве полицейские задержали журналистку «Важных историй» Екатерину Аренину и корреспонденток The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней.

В Москве сотрудник ОМОН ударил журналиста телеграм-канала Real View Федора Худокормова



видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/6PW5tWa0IY — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Силовики задерживают журналистов в жилетках «Пресса»



Видео: Дарья Козлова/ «Новая газета» pic.twitter.com/lqowVMXC1K — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021

23:28 503 человека задержали в день суда по делу Навального, передает «ОВД-Инфо». В Москве простеющим не дали выйти на Манежную площадь. Сообщается о задержаниях на Тверской у здания мэрии, у Большого театра, на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара.

Полиция в Дмитровском переулке действует все жестче. Люди спрятались во дворе, тогда полицейские заперли ворота, подогнали автозак и всех задержали pic.twitter.com/ZmWTpa64L8 — Проект (@wwwproektmedia) February 2, 2021

В Петербурге зачистили Гостиный двор. Протестующие пошли по Невскому проспекту и в сторону Адмиралтейства. Группа протестующих вышла на Дворцовую площадь к арке Главного штаба, силовики разогнали их.

23:16 Задержания в Москве.

23:15 ОМОН предпочитает метро.

Прокатились бы в таком вагоне? pic.twitter.com/ufhFxxzuTL — Команда Навального (@teamnavalny) February 2, 2021

23:11 В Питере задержали даже собак.

В Петербурге схватили прогуливающуюся пару с двумя собаками.



Задержание одно, а палки 4 – мечта любого полицейского.



Фото: Андрей Макашов / @sotavision. pic.twitter.com/rXBA37RUF5 — SOTA (@SotaVision) February 2, 2021

22:54 В районе станции метро «Пушкинская» силовики объявили команду «Кольцо», передает корреспондент «Медиазоны». Силовики зажали в кольцо около дома несколько протестующих, не давая им выйти из него, а затем начали задерживать демонстрантов.

В Москве и Петербурге продолжаются задержания



видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/kohdG1toKW — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

22:38 Стихийная — и пока малочисленная — акция протеста в Петербурге переросла в шествие: несколько десятков человек двинулись по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади, сообщает «Ротонда». Полиция выборочно задерживает демонстрантов.

22:33 ОМОН двигается в сторону Петровки, там задерживают протестующих, передает Znak.com.

Протестующие идут от Манежной площади вдоль Большой Никитской



Видео: Дождь pic.twitter.com/8atbwv4bZf — Дождь (@tvrain) February 2, 2021

22:16 «Отпускай!» - требуют москвичи.

Люди на Моховой начали скандировать "Отпускай!". Видео: Павел Сыровецкий / @sotavision. pic.twitter.com/q6cMR37Pgb — SOTA (@SotaVision) February 2, 2021

22:07 Охотный ряд от Манежной площади до Театральной площади зачищен: полиция выгоняет журналистов, передает Znak.com.

22:00 Автомобилисты сигналят. Полицейские перекрыли проход возле Госдумы мимо Тверской улицы, проход со стороны Большой Дмитровки, а также возле гостиницы «Москва», ресторана «Страна которой нет» и у выхода из торгового центра «Охотный ряд», передает «Медиазона».

21:55 В Москве силовики требуют покинуть Тверскую улицу.

21:50 На Невском проспекте в Петербурге задержали двух человек с пустым плакатом, передает «Бумага».



На Манежной площади силовики уже активно задерживают людей. На глазах корреспондента «Проекта» полицейские схватили не менее пяти человек. Сможет ли кто-то еще попасть туда — неизвестно, площадь полностью оцеплена. pic.twitter.com/GezAsAyPgM — Проект (@wwwproektmedia) February 2, 2021

В Петербурге силовики собираются на Дворцовой площади.Фото на превью: avtozaklive