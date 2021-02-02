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#Протест

Протесты после суда над Навальным

02.02.2021

После объявления акции протеста из-за решения суда по делу Алексея Навального в центр Москвы стянули силовиков и закрыли станции метро. Силовики жестко задержали десятки людей как в столице, так и в Петербурге

После решения суда о замене Навальном у словного срока на реальный его сторонники объявили о сборе на на Манежной площади. В центр города власти стянули значительное количество силовиков. Уже задержали несколько человек, передает «Медиазона». Дептранс Москвы объявил, что закрывает центральные станции метро, в том числе «Театральную», которая находится у Госдумы.

00:02 По последним данным «ОВД-Инфо», за 2 февраля силовики задержали 612 человек в Москве и 119 в Петербурге. Задержания продолжаются. На этом мы завершаем трансляцию. Итоги этой ночи подведем утром.

23:48 Жесткие задержания продолжаются и в Москве, и Петербурге. Под дубинки силовиков попадают и журналисты. Сообщается о применении электрошокеров. В Москве полицейские задержали журналистку «Важных историй» Екатерину Аренину и корреспонденток The Bell Валерию Позычанюк и Анастасию Стогней. 

23:28 503 человека задержали в день суда по делу Навального, передает «ОВД-Инфо». В Москве простеющим не дали выйти на Манежную площадь. Сообщается о задержаниях на Тверской у здания мэрии, у Большого театра, на углу Большой Дмитровки и Страстного бульвара.

В Петербурге зачистили Гостиный двор. Протестующие пошли по Невскому проспекту и в сторону Адмиралтейства. Группа протестующих вышла на Дворцовую площадь к арке Главного штаба, силовики разогнали их. 

23:16 Задержания в Москве.

23:15 ОМОН предпочитает метро.

23:11 В Питере задержали даже собак.

22:54 В районе станции метро «Пушкинская» силовики объявили команду «Кольцо», передает корреспондент «Медиазоны». Силовики зажали в кольцо около дома несколько протестующих, не давая им выйти из него, а затем начали задерживать демонстрантов.

22:38 Стихийная — и пока малочисленная — акция протеста в Петербурге переросла в шествие: несколько десятков человек двинулись по Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади, сообщает «Ротонда». Полиция выборочно задерживает демонстрантов. 

22:33 ОМОН двигается в сторону Петровки, там задерживают протестующих, передает Znak.com.

22:16 «Отпускай!» - требуют москвичи.

22:07 Охотный ряд от Манежной площади до Театральной площади зачищен: полиция выгоняет журналистов, передает Znak.com

22:00 Автомобилисты сигналят. Полицейские перекрыли проход возле Госдумы мимо Тверской улицы, проход со стороны Большой Дмитровки, а также возле гостиницы «Москва», ресторана «Страна которой нет» и у выхода из торгового центра «Охотный ряд», передает «Медиазона».

21:55 В Москве силовики требуют покинуть Тверскую улицу.

21:50 На Невском проспекте в Петербурге задержали двух человек с пустым плакатом, передает «Бумага».



В Петербурге силовики собираются на Дворцовой площади.


Фото на превью: avtozaklive

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