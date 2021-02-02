Навального отправляют в колонию

Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде решил заменить Алексею Навальному условный срок на реальный — 3,5 года условно он получил ранее по делу «Ив Роше». С учетом отбытого под домашним арестом, политик должен провести в колонии общего режима 2 года и 8 месяцев. Этого требовала ФСИН и поддержала прокуратура. Судья также вынесла частное представление в адрес начальника 15 филиала уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, который не предпринимал должных мер, несмотря на многократные случаи уклонения Навального от явки.

Сам Навальный в своей речи отметил, что его хотят посадить по делу, по которому он уже признан невиновным: «ЕСПЧ вынес решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступления нет. Это дело полностью сфабриковано. Мало того, Россия вообщем-то признала это решение, половинчато: мне даже компенсацию выплатили по этому делу».

«Кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага не сделал по территории нашей страны, вернувшись как свободный человек. С момента пересечения границы я оказался арестантом. И мы знаем кому. Мы знаем, почему это случилось. Причина всего этого — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Потому что я нанес ему смертельный обиду тем, что я просто выжил после того, как меня пытались убить по его приказу, — заявил Навальный. — Мало того, что я выжил. Мало того, что я не испугался и не спрятался. Я участвовал в расследовании своего отравления. Мы доказали и показали, что именно Путин, используя ФСБ, осуществил это покушения на убийство. И не я один был такой».

По словам оппозиционера, президент России в историю войдет как «Владимир Отравитель трусов». Главной целью процесса, по его мнению, является попытка «запугать огромное количество людей».

«Этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят как сигнал того, что они должны больше бояться. Это же не демонстрация силы. Росгвардия, клетка — это же демонстрация слабости, просто слабости. Миллионы и сотни тысяч посадить нельзя», — отметил Навальный.

Перед заседанием силовики взяли в оцепление здание Мосгорсуда. Людей задерживали еще на выходе из ближайшей станции метро. Всего, по данным «ОВД-Инфо», в автозаки угодили 354 человека. Среди них оказались и журналисты. После того, как судья удалилась в совещательную комнату, силовики перекрыли доступ на Красную площадь. В Петербурге ОМОН был также стянут в центр города.

Наблюдали за процессом представители посольств иностранных государств. В МИД России это назвали «не просто вмешательством во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачением неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».