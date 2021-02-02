Задержанными в районе Мосгорсуда заполнили первый автозак

У метро «Преображенская площадь» и у здания Мосгорсуда силовики задерживают прохожих, которые не несут плакатов, не выкрикивают лозунгов. Одного молодого человека задержали, хотя он показывал полицейским журналистское удостоверение, пишет «Проект». «Его посадили уже во второй автозак. Первый уже полностью забили, и он уехал. Полицейские запрещают журналистам снимать происходящее», — сообщает издание.

О задержании своего журналиста Евгения Сафронова у метро «Преображенская площадь» сообщают «Открытые медиа». Также задержан корреспондент канала SOTA Артем Кригер.

Силовики начали массовые задержания на подходе к Мосгорсуду.



Видео: телеграм-канал Avtozak LIVE pic.twitter.com/mwX3RaIpkE — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Сегодня в Москве на выходе из метро «Преображенская площадь» и по пути к зданию Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции. Представителей СМИ пропускают только при предъявлении пресс-карты и редакционного удостоверения. Скоро здесь пройдет заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Навального уже доставили в суд. Между тем, на сайте Симоновского суда поменяли судью, которая будет рассматривать дело. Вместо Юлии Окуневой назначили Наталью Репникову. Ранее The Insider писал, что Окунева может иметь конфликт интересов, так как ее свекор — совладелец фирм, получающих госконтракты от силовых ведомств, в том числе и от ФСИН.

СМИ также сообщают, что в Мосгорсуд приехали дипломаты из Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии.