К Мосгорсуду стянули силы полиции и Росгвардии, начались задержания перед заседанием по делу Навального

В Москве на выходе из метро «Преображенская площадь» и по пути к зданию Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции, около здания суда стоят полицейские и пассажирские автобусы, автозаки. Как передает «Интерфакс», перекрыты подходы к суду. Представителей СМИ пропускают только при предъявлении пресс-карты и редакционного удостоверения. Сегодня здесь пройдет заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».
Arrests already starting near #Navalny courtroom ahead of trial that is expected to see him given several years real jail time pic.twitter.com/HabaVpin6e— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021
«Проект» пишет, что у метро «Преображенская площадь» полицейские активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. В машине уже больше 20 человек.
На выходе из метро «Преображенская площадь» (ближайшая к Мосгорсуду) очень много силовиков. Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/8Ue0GH7MHj— МБХ медиа (@MBKhMedia) February 2, 2021
На заседание уже пришла Юлия Навальная.
Юлия Навальная приехала в Московский городской суд pic.twitter.com/akmXSBQe4A— Алексей Венедиктов (@aavst) February 2, 2021
О том, что движение в районе Мосгорсуда будет ограничено, полиция предупредила накануне вечером. Дело Навального будет рассматривать Симоновский суд, но на выездном заседании в Мосгорсуде. Это объяснили большим числом желающих попасть на суд журналистов и соблюдением мер безопасности в период пандемии.
Все подходы к Мосгорсуду перекрыты с утра, журналистов пускают по одному через оцепления с проверками pic.twitter.com/l4VcdCCMty— Оксана Чиж (@Chizhaevna) February 2, 2021