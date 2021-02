К Мосгорсуду стянули силы полиции и Росгвардии, начались задержания перед заседанием по делу Навального

В Москве на выходе из метро «Преображенская площадь» и по пути к зданию Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции, около здания суда стоят полицейские и пассажирские автобусы, автозаки. Как передает «Интерфакс», перекрыты подходы к суду. Представителей СМИ пропускают только при предъявлении пресс-карты и редакционного удостоверения. Сегодня здесь пройдет заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Arrests already starting near #Navalny courtroom ahead of trial that is expected to see him given several years real jail time pic.twitter.com/HabaVpin6e