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К Мосгорсуду стянули силы полиции и Росгвардии, начались задержания перед заседанием по делу Навального

02.02.2021

В Москве на выходе из метро «Преображенская площадь» и по пути к зданию Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции, около здания суда стоят полицейские и пассажирские автобусы, автозаки. Как передает «Интерфакс», перекрыты подходы к суду. Представителей СМИ пропускают только при предъявлении пресс-карты и редакционного удостоверения. Сегодня здесь пройдет заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

«Проект» пишет, что у метро «Преображенская площадь» полицейские активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. В машине уже больше 20 человек. 

На заседание уже пришла Юлия Навальная.

О том, что движение в районе Мосгорсуда будет ограничено, полиция предупредила накануне вечером. Дело Навального будет рассматривать Симоновский суд, но на выездном заседании в Мосгорсуде. Это объяснили большим числом желающих попасть на суд журналистов и соблюдением мер безопасности в период пандемии.

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