К Мосгорсуду стянули силы полиции и Росгвардии, начались задержания перед заседанием по делу Навального

В Москве на выходе из метро «Преображенская площадь» и по пути к зданию Мосгорсуда дежурят усиленные наряды полиции, около здания суда стоят полицейские и пассажирские автобусы, автозаки. Как передает «Интерфакс», перекрыты подходы к суду. Представителей СМИ пропускают только при предъявлении пресс-карты и редакционного удостоверения. Сегодня здесь пройдет заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше».

Arrests already starting near #Navalny courtroom ahead of trial that is expected to see him given several years real jail time pic.twitter.com/HabaVpin6e — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021

«Проект» пишет, что у метро «Преображенская площадь» полицейские активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. В машине уже больше 20 человек.

На выходе из метро «Преображенская площадь» (ближайшая к Мосгорсуду) очень много силовиков. Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/8Ue0GH7MHj — МБХ медиа (@MBKhMedia) February 2, 2021

На заседание уже пришла Юлия Навальная.

Юлия Навальная приехала в Московский городской суд pic.twitter.com/akmXSBQe4A — Алексей Венедиктов (@aavst) February 2, 2021

О том, что движение в районе Мосгорсуда будет ограничено, полиция предупредила накануне вечером. Дело Навального будет рассматривать Симоновский суд, но на выездном заседании в Мосгорсуде. Это объяснили большим числом желающих попасть на суд журналистов и соблюдением мер безопасности в период пандемии.