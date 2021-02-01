Володин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник допустил введение уголовной ответственности за призывы к введению санкций в отношении граждан России. «Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве», — заявил он, передает ТАСС.

По словам спикера Госдумы, в законопроекте об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Этот документ уже предусматривает максимальные меры ответственности за исполнение западных санкций на территории России в виде четырех лет лишения свободы.

Ранее Владимир Ашурков опубликовал письмо президенту США Джо Байдену и призвал ввести санкции против бизнесменов и чиновников из окружения Владимира Путина.