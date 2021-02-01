2 февраля Алексея Навального будут судить за то, что он выжил после отравления

«Я думал, это пранкеры какие-то. А оказалось — судебная система»

30 декабря Замоскворецкий суд оставил Алексея Навального на свободе, но принял «самое подлое решение», отправив в колонию его брата. Как выносили обвинительный приговор по делу «Ив Роше» — спецкорр The New Times наблюдал на месте.







Текст: Илья Шепелин



Видео взято с телеканала "Дождь".





Дело "Ив Роше" закончилось вторым условным сроком для оппозиционера Алексея Навального и тремя годами колонии для его брата Олега, бывшего сотрудника "Почты России". Приговор Олегу стал шоком для всех.

Удивительная правда

— Ну что, как настроение?

— Хорошее! Только сумку с вещами кое-как до суда дотащил, настолько тяжелая была.

Алексей Навальный улыбается и непринужденно отшучивается на реплики журналистов, стоящих у входа в зал суда. В таком расположении духа он появляется перед журналистами последние полтора года. Летом 2013 года его уже приговаривали к тюремному сроку (который через два месяца был заменен на условный). С тех пор Навальный готов ко всему и, кажется, никакое судебное решение уже не способно его поразить — он выглядит спокойным и про хорошее настроение, похоже, не лукавит. Хотя только накануне, 29-го, его ошарашили новостью о том, что вынесение приговора перенесено судом на две с лишним недели раньше запланированного.

Первоначально было объявлено о том, что чтение вердикта состоится 15 января. Именно на этот день начали готовить протестную акцию сторонники Навального, ожидая вынесения обвинительного приговора и последующего заключения одного из лидеров российской оппозиции в тюрьму. Но Замосковорецкий суд разбил все планы.

— Это незаконно, так не бывает... Хотя, что я говорю: ты же сам видишь, что теперь у нас в стране и такое бывает, — говорит корреспонденту NT Навальный. — Когда вчера с новостью о переносе приговора позвонили моему адвокату, я решил, что это какие-то пранкеры веселятся. А потом мне позвонили по специальной связи ФСИН для находящихся под домашним арестом. Пранкерами оказалась судебная система, а это сообщение — удивительной правдой.

— Где твой брат?

— А его только что задержали у суда. Сегодня холодно, и он приехал в балаклаве, которая закрывает лицо от холода. Доблестные полицейские решили, что он провокатор какой-то и скрутили. На каждый шорох пугаются.

Олег Навальный появляется в коридоре через несколько минут и тоже не собирается унывать, с ухмылкой сообщая: "Ну, конечно, приговор должен быть оправдательным! Добрые люди в суде все решили и поняли, что не стоит нас томить неизвестностью и дать спокойно отметить праздники".

Через полчаса судья объявит ему, что он проговаривается к трем годам заключения в колонии.

«Вообще ничего не понятно»

Дело "Ив Роше" получилось еще более странным и топорным, чем предыдущий процесс Навального по "Кировлесу". Представители компании заявляли в суде , что деятельность братьев Навальных не нанесла им ущерба, все свидетели со стороны обвинения вообще ничего не могли сказать о подсудимых. Из этой коллизии Замоскворецкий суд Москвы вышел столь же необычным образом: судья Коробченко объявила, что из всего приговора зачитает только введение и резолютивную часть, обойдя стороной подробности дела. (Неслыханная вещь для резонансных дел!). Поэтому чтение приговора, которое, как ожидалось, могло растянуться на два дня свелось к десяти минутам беглой диктовки.

— ... Суд постановляет приговорить Олега Анатольевича Навального к трем годам заключения в колонии и штрафу в 500 тысяч рублей... Навального Алексея Анатольевича к трем годам и шести месяцам заключения условно и штрафу в 500 тысяч рублей... Подсудимые вам понятно решение суда?

— Непонятно. Вообще ничего непонятно, — кое-как выдавливает из себя Олег Навальный. Судья его не слушает и объявляет, что осужденные имеют права подать апелляцию на вынесенный вердикт.

— С наступающим, ваша честь, спасибо, — вырывается у Олега, когда приставы берут его за руки и ведут за решетку в зале суда. Отсюда он направится под заключение в СИЗО, а его брат, Алексей, из-за которого дело и было возбуждено, поедет домой и продолжит отбывать арест там.

— Вам не стыдно за то, что вы делаете?! Вы его за что сажаете?! Только чтобы меня таким образом еще сильнее наказать? — кричит судье Алексей Навальный. Через полтора года после вынесения приговора по "Кировлесу" суд сумел принять такое решение, к которому оппозиционер точно никак не мог подготовиться. Он растерянно смотрит на брата и не без усилия заглядывает ему в глазам, пока приставы деловито выгоняют из зала журналистов.



«С наступающим, ваша честь, спасибо», — вырывается у Олега, когда приставы берут его за руки и ведут за решетку в зале суда.»

«Гляди, как рубль попер»

Тем временем а крыльце суда переговариваются сотрудники одного из федеральных телеканалов. Оказалось, они тоже чувствуют личный интерес к вынесенному приговору:

— Как там доллар себя чувствует? — с волнением спрашивает один у другого.

— Да не хочу смотреть даже. Хоть бы праздники с человеческим курсом... О, вон выходит, снимай давай!

Из помещения выходит Алексей Навальный и хмуро декламирует последнее на что у него хватает душевных сил:

— Это самый подлый приговор из всех возможных. Власть, которая мучает родственников своих оппонентов не заслуживает права на существование. Власть, которая сажает невиновных людей должна быть уничтожена. Я призываю сегодня всех выйти на улицы! — говорит Навальный и уходит, не слушая вопросов, в сопровождении сотрудника ФСИН.

— О, гляди, как рубль попёр! — вдруг оживляется полицейский, не слушавший Навального, и тычет айфоном в лицо своего коллеги. — Хорошо так вверх пошел!.. Правда, опять, поди, они там что-нибудь нахимичат и все коту под хвост пойдет. Чего там хорошего ждать?..





Справка по делу Ив-Роше

Братья Алексей и Олег Навальные обвинялись в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере и легализации средств. По мнению следствия, они мошенническим путем похитили денежные средства ООО "Ив Роше Восток" в размере свыше 26,7 млн рублей, а также ООО "Многопрофильная процессинговая компания" в размере более 4,4 млн рублей. Эти средства фигуранты дела якобы легализовали, перечислив на подконтрольное им и их родственникам ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению", считают в следствии.

По версии следователей, Алексей Навальный создал ООО "Главное подписное агентство" (ГПА), а его брат Олег, являвшийся в 2008 году начальником департамента внутренних почтовых отправлений "Почты России", убедил представителей признанных потерпевшими компаний заключить договор на грузоперевозки с "Главподпиской".









