Ведущие русскоязычные ученые мира требуют соблюдения права россиян на протест

Остановить нарастающую конфронтацию и обратиться к сотрудничеству и диалогу Мировое сообщество столкнулось со множеством глобальных проблем и противоречий, которые усилились на фоне пандемии коронавируса. На этом же фоне развиваются крайне тревожные и опасные события в России, негативно сказывающиеся как на состоянии общества, так и на отношениях страны с международным сообществом. Эти события включают отравление и арест в России оппозиционного политика Алексея Навального, жестокое обращение с мирными протестующими и политическое преследование несогласных, а также тенденцию к самоизоляции и усилению конфронтации России с другими странами. Мы, нижеподписавшиеся ученые, работающие в разных странах мира, считаем необходимым высказаться по следующим вопросам:

1. Недопустимость применения химического оружия, необходимость расследования отравления Алексея Навального, а также прекращение политического преследования его и его сторонников. Мы потрясены и возмущены фактом использования химического оружия на территории России против гражданина России, Алексея Навального [1,2]. Как ученые мы испытываем чувство негодования в связи с тем, что изобретения человеческого гения в области химической науки используются не на благо людей, а для нанесения им вреда. Хранение, распространение и использование химического оружия является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия [3], вступившей в силу 29 апреля 1997 года и ратифицированной 65 странами, включая Россию. Мы крайне встревожены указаниями на то, что это чудовищное преступление осуществлено с участием сотрудников российских спецслужб, а также тем, что эти сотрудники могут быть причастны к ряду других подобных преступлений против граждан России. Отсутствие расследования отравления Алексея Навального в России, а также его задержание и арест по возвращении на Родину после лечения порождают возмущение в обществе, способствуют усилению гражданского противостояния и дестабилизации обстановки в стране. Мы призываем прекратить преследования Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование его отравления и наказать виновных.

2. Соблюдение прав граждан РФ на мирное собрание и необходимость диалога между властью и обществом. Мы возмущены фактами насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении мирных демонстрантов. Отсылки к опыту демократических стран, где якобы осуществляются такие же действия, противоречат фактам. Мы хорошо знаем ситуацию в этих странах и видим, что протесты летом 2019 года в Москве и совсем недавно по всей России были мирными, а их разгон неоправданно жестоким. Мы видим, что в России набирает скорость маховик репрессий против несогласных — разворачивается уголовное преследование участников демонстраций и принимаются судебные решения, имеющие всё меньшее отношение к закону. Нам очевидно, что власть предпринимает попытку запугать несогласных, сбить волну протеста и поставить под контроль гражданское общество. Эта стратегия обречена на провал. Статья 31 Конституции РФ провозглашает право каждого гражданина собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования. Демократический процесс немыслим без исполнения этого базового права. Научные исследования показывают, что граждане счастливее в более свободных странах с высоким Индексом свободы прессы и волеизъявления [4]. Напротив, жестокое подавление протеста и отсутствие диалога с обществом усиливает противоречия и может привести страну к катастрофе, как хорошо известно из истории самой России. Поэтому мы призываем российскую власть к честному диалогу со всем обществом. Необходимо остановить фактический запрет мирных собраний и митингов, а также аресты, уголовное преследование и вообще любое применение силовых методов в отношении мирных демонстрантов.

3. Международное сотрудничество в области науки и здравоохранения – важнейший инструмент для достижения благополучия и стабильности. Пандемия коронавируса показала неготовность правительств и человечества в целом к глобальным вызовам [5]. Вместе с тем стала очевидна огромная роль науки в понимании природы вирусной инфекции, предотвращении ее распространения и создании эффективных вакцин против коронавируса в беспрецедентно короткие сроки. Ученые и медики продемонстрировали всему миру необходимость международного сотрудничества в области науки и здравоохранения, важность быстрого обмена информацией наряду с просвещением населения. Мы считаем, что в России пока упущена возможность консолидации интеллектуальной элиты и всего общества в борьбе против пандемии. Также оказывается пока незадействованным мощный ресурс для снижения международной напряженности путем сотрудничества для совместной борьбы с пандемией. Вместо этого делаются попытки создания образа внешнего врага, напрямую ведущие к изоляции страны. Мы глубоко озабочены попытками ограничить международное сотрудничество, а также тем, что некоторые ученые, имеющие научные контакты с зарубежными коллегами, привлекаются к уголовной ответственности по надуманным основаниям. Современная наука не может развиваться в условиях изоляции. Мы приветствуем ориентацию России на развитие науки и технологий [6], однако, без международного сотрудничества наука в стране истощится, а без науки у страны не будет будущего. Мы призываем использовать потенциал международного сотрудничества для совместной борьбы с глобальными угрозами человечеству, а также для снижения противоречий и усиления взаимопонимания между странами.

В своей Нобелевской лекции 1975 года А. Д. Сахаров подчеркивал: «Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими» [7]. Mы призываем следовать заветам этого великого патриота России.

Цитируемые источники:

(В алфавитном порядке; все подписавшиеся участвуют в личном качестве и не представляют свои учреждения.)