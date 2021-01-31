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#Протест

Протестное воскресенье

31.01.2021

Вторые выходные в России проходят масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Материал обновляется

Митинги и шествия прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. По последним данным «ОВД-ИНфо», полиция задержала 261 человека. Больше всего задержанных во Владивостоке — 96. В Москве сегодня перекрыт центр города, закрыты станции метро и изменены маршруты наземного транспорта. Акция начнется в полдень.

14:43 

14:38 Адвоката к Юлии Навальной не пустили.

14:24 По всей стране силовики задержали 1502 человека. 307 в Москве, 147 в Красноярске, 117 во Владивостоке, 99 в Новосибирске, 97 в Санкт-Петербурге.

14:20 В Москве одну из колонн, направляющихся в сторону «Матросской тишины», возглавила Юлия Навальная. Ее задержали, передает "Дождь".

13:52 В Петербурге полицейские распылили газ на Сенной площади. Как передает «Фонтанка», они применили его после нескольких нападений на сотрудников правоохранительных органов. 

13:50 В Москве по требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию «Сокольники». На вход и выход станция закрыта. Это ближайшая станция к СИЗО «Матросская тишина», куда заключен Алексей Навальный.

13:49 «ОВД-Инфо»: Во Владивостоке стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют физическое насилие (отдел полиции № 4).

13:41 В Москве продолжают закрывать станции метро. Так, по требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Красносельская». Ранее по требованию полиции были закрыты станции Сухаревская и Красные ворота. Поезда проезжают эти станции без остановок.

13:27 1009 - столько людей задержали на акциях по всей стране.142 – Москва, 113 – Владивосток, 93 – Новосибирск, 91 – Красноярск, 40 – Пермь.

13:25 В Петербурге задержали рэпера Оксимирона, передает «Дождь». Он пришел на акцию протеста в день своего рождения. По его словам, со времен «московского дела» он выступает с лозунгом «Свободу политзаключенным».

13:15 В Москве люди стягиваются в площади трех вокзалов, но ее оцепили силовики.

13:13 Встреча демонстрантов и силовиков в Челябинске.

13:00 В Москве организовать большую единую акцию не удается. Центр города перекрыт. Но люди собираюися в разных районах, их задерживают силовики. По всей России задержаны 878 человек.

12:55 Не менее 650 человек задержаны на акциях протеста по всей России, передает «ОВД-Инфо». Владивосток (112), Красноярск (86), Новосибирск (82), Москва (34). В Пензе задержан на выходе из дома координатор штаба Навального Антон Струнин.

11:14 Центр Москвы полностью перекрыт. Оцеплены все прилегающие улицы. Силовики разворачивают таксистов и пешеходов. Avtozak LIVE передает, что Леонид Волков объявил новую точку сбора протестующих: станции метро Красные Ворота и Сухаревская. 

11:08 В Екатеринбурге на акцию вышел бывший глава города Евгений Ройзман. Znak.com, отмечает, что он принял участие в акции, несмотря на то, что вчера ему позвонили от прокурора города с предупреждением о недопустимости участия в несогласованных акциях протеста. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в акции принимают участие более 2 тыс. человек. Ройзман считает, что около 5 тыс. 

11:03 В центе Петербурга закрыты все станции метро. Улицы города перекрыты полицией.

10:54 В Челябинске по указанию полиции отключены общедоступные городские камеры. В Красноярске в отдел полиции доставили 46 задержанных, передает «Апология протеста». В Москве на выходе из дома задержан ведущий канала «Штаб» Дмитрий Низовцев. Полицейские всю ночь дежурили у его квартиры.

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