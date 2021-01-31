Протестное воскресенье

Митинги и шествия прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. По последним данным «ОВД-ИНфо», полиция задержала 261 человека. Больше всего задержанных во Владивостоке — 96. В Москве сегодня перекрыт центр города, закрыты станции метро и изменены маршруты наземного транспорта. Акция начнется в полдень.

14:43

14:38 Адвоката к Юлии Навальной не пустили.

На акцию протеста в Москве в поддержку Навального вышла его жена Юлия. Однако вскоре ее задержали полицейские — без объяснения причин, ее адвоката к ней не допустили. pic.twitter.com/acT1yyQkRW — It`s My Media (@itsmy_media) January 31, 2021

14:24 По всей стране силовики задержали 1502 человека. 307 в Москве, 147 в Красноярске, 117 во Владивостоке, 99 в Новосибирске, 97 в Санкт-Петербурге.

14:20 В Москве одну из колонн, направляющихся в сторону «Матросской тишины», возглавила Юлия Навальная. Ее задержали, передает "Дождь".

13:52 В Петербурге полицейские распылили газ на Сенной площади. Как передает «Фонтанка», они применили его после нескольких нападений на сотрудников правоохранительных органов.

В Петербурге мужчину ударили электрошокером при задержании. На видео слышно, как он кричит "Помогите". RTVI пишет, что ему стало плохо pic.twitter.com/YLqjg69egY — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

13:50 В Москве по требованию полиции поезда проезжают без остановки станцию «Сокольники». На вход и выход станция закрыта. Это ближайшая станция к СИЗО «Матросская тишина», куда заключен Алексей Навальный.

13:49 «ОВД-Инфо»: Во Владивостоке стреляют из травматического оружия, бьют электрошокером и применяют физическое насилие (отдел полиции № 4).

13:41 В Москве продолжают закрывать станции метро. Так, по требованию полиции на вход и выход закрыта станция «Красносельская». Ранее по требованию полиции были закрыты станции Сухаревская и Красные ворота. Поезда проезжают эти станции без остановок.

13:27 1009 - столько людей задержали на акциях по всей стране.142 – Москва, 113 – Владивосток, 93 – Новосибирск, 91 – Красноярск, 40 – Пермь.

Мы идём к Сенной.



Колонна уже прошла Загородного проспекта и Звенигородской. Все, кто хочет присоединиться, ждём вас на Сенной плодащи. pic.twitter.com/AH7DCTBRdP — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) January 31, 2021

13:25 В Петербурге задержали рэпера Оксимирона, передает «Дождь». Он пришел на акцию протеста в день своего рождения. По его словам, со времен «московского дела» он выступает с лозунгом «Свободу политзаключенным».

13:15 В Москве люди стягиваются в площади трех вокзалов, но ее оцепили силовики.

Сильное видео из Челябинска pic.twitter.com/ED4LhnYQi3 — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) January 31, 2021

13:13 Встреча демонстрантов и силовиков в Челябинске.

Сильное видео из Челябинска pic.twitter.com/ED4LhnYQi3 — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) January 31, 2021

13:00 В Москве организовать большую единую акцию не удается. Центр города перекрыт. Но люди собираюися в разных районах, их задерживают силовики. По всей России задержаны 878 человек.

ОМОН гоняет людей от метро и по садовому, шествия уходят во дворы pic.twitter.com/o17XvgNX7k — Андрей Пивоваров (@brewerov) January 31, 2021

12:55 Не менее 650 человек задержаны на акциях протеста по всей России, передает «ОВД-Инфо». Владивосток (112), Красноярск (86), Новосибирск (82), Москва (34). В Пензе задержан на выходе из дома координатор штаба Навального Антон Струнин.

Маршрут шествия прямо сейчас. Полиция перекрывает движение по улице Московской. pic.twitter.com/SQdBlAnEQ1 — Штаб Навального в Пензе (@teamnavalny_pnz) January 31, 2021

11:14 Центр Москвы полностью перекрыт. Оцеплены все прилегающие улицы. Силовики разворачивают таксистов и пешеходов. Avtozak LIVE передает, что Леонид Волков объявил новую точку сбора протестующих: станции метро Красные Ворота и Сухаревская.

11:08 В Екатеринбурге на акцию вышел бывший глава города Евгений Ройзман. Znak.com, отмечает, что он принял участие в акции, несмотря на то, что вчера ему позвонили от прокурора города с предупреждением о недопустимости участия в несогласованных акциях протеста. По данным ГУ МВД по Свердловской области, в акции принимают участие более 2 тыс. человек. Ройзман считает, что около 5 тыс.

11:03 В центе Петербурга закрыты все станции метро. Улицы города перекрыты полицией.

Сливщики вышли в центр Петербурга со щитами. Впервые на моей памяти. Все перекрыто. pic.twitter.com/Z2ARdNYL4O — Арсений Веснин (@ars_ves) January 31, 2021

10:54 В Челябинске по указанию полиции отключены общедоступные городские камеры. В Красноярске в отдел полиции доставили 46 задержанных, передает «Апология протеста». В Москве на выходе из дома задержан ведущий канала «Штаб» Дмитрий Низовцев. Полицейские всю ночь дежурили у его квартиры.