Затыкание ртов

30 января , в Москве , неподалеку от своего дома, когда Сергей Смирнов вышел на прогулку со своим пятилетним сыном, главред интернет-издания "Медиазона" был задержан оперативники и препровожден в отделение полиции. Смирнову не позволили дождаться жены, чтобы передать ей сына, ребенок остался с коллегой Смирнова.

В отделении полиции на журналиста составили протокол об участии в акции протеста, несмотря на то, что 23 января, когда в 130 городах страны, включая Москву, шла акция с требованием освободить Алексея Навального, Смирнов был дома, сообщает "Медиазона".

Целый ряд журналистов , среди которых главред ютюб—канала "Редакция" Алексей Пивоваров, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, издание The Bell , The Insider и другие выступили с резкими заявлениями.

«Те обвинения, по которым Сергей Смирнов был задержан, являются полностью выдуманными и не соответствуют действительности. Это означает, что задержание главного редактора и журналиста носят иной, внеправовой характер. Радиостанция «Эхо Москвы» выражает свою солидарность с Сергеем Смирновым и настаивает на его освобождении», — написал Венедиктов.

"Журналисты выполняют свой долг перед обществом по освещению событий в стране, и вместе со своими читателями фиксируют реакцию властей на расследование фактов коррупции высших должностных лиц, приближенных к ним бизнесменов и друзей, а также недовольство общества арестом оппозиционера Алексея Навального. Попытки заставить журналистов остерегаться выполнения своей работы — преступление с точки зрения российского и международного законодательства",— пишет The Insider.

The New Times присоединяется к заявлениям коллег и от себя хотел бы сказать следующее: авторитарные режимы больше всего бояться, что граждане страны узнают, о том , что их обворовывает, обманывает, держит за недоумков собственная власть, которая живет на их, налогоплательщиков, деньги. Режим, который сажает за решетку политических оппонентов и журналистов, обречен. Репрессии открывают глаза даже слепым. Отправляя в клетку главного редактора "Медиазоны", Кремль сам загоняет себя в зону тех режимов и государств, которые подвергаются остракизму во всем цивилизованном мире. Можно, конечно, тешить себя иллюзиями, что председатель Си в Китае поймет, а Мадуро в Венесуэле похлопает в ладоши. Можно продолжать рассказывать на виртуальной панеле Давоса про упадок мировой демократии. Но ни Си, ни Мадура, ни даже Шваб не способны поддержать падающую российскую экономику , сдержать цены на продукты или добыть для "Роснефти" необходимые трубы и софты. Мы это все уже в СССР проходили. Изоляция империи зла от цивилизованного мира закончилась распадом страны. Путин и его окружение ведут страну к катастрофе.