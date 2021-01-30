Москва осажденная

31 января, в день запланированной сторонниками Алексея Навального акции протеста, власти Москвы меняют движение наземного транспорта, закрывают станции метро и заведения общепита в центре города.

Как передает «Интерфакс», автобусы и электробусы будут ходить по маршрутам: № А - от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»; № м1 - на двух участках от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник» и от Больницы РЖД до Тверской Заставы. Маршрут № м2 - от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина», № м3 - на двух участках: от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская» и от метро «Семёновская» до Сада им. Баумана.

Маршрут № м5 - от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская», № м6 - от Силикатного завода до метро «Краснопресненская», № м7 - от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская».

Также меняется маршрут автобусов и электробусов № м8 - от Дангауэровки до метро «Таганская», № м9 - от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира», № м10 - от Лобненской улицы до метро «Маяковская», № м27 - от метро «Стахановская» до метро «Таганская», № т13 - от ВДНХ (южн.) до Самотёчной площади.

Маршруты № т25 будут ходить от проспекта Будённого до Сада им. Баумана, № 15 - от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская», № 24 - от Гостиниц ВДНХ до Самотёчной площади, № 38 - от Рижского вокзала до Самотёчной площади, № 101 - от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы, № 122 - от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота», № 144 - от метро «Тёплый Стан» до кинотеатра «Ударник», № 156 - от Нагатинского Затона до метро «Таганская», № 158 - от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы, № 255 - от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская», № 904 - от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы, № С43 - от Силикатного завода до метро «Краснопресненская».

Что касается метро, то 8:00 поезда в будут проезжать без остановок семь станций, о закрытии которых ранее сообщили в столичном главке МВД.

Речь идет о станциях «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город». Кроме того, «будут введены ограничения для передвижения пешеходов» на участке между этими станциями, на улицах Петровка, Мясницкая, Маросейка, Большая Лубянка, части Варварки и в Подколокольном переулке.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции, отметили в МВД

Кафе и рестораны в центре Москвы будут закрыты, здесь также с 09:00 до 23:00 прекратят продажу напитков в стеклянной таре.