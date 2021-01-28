Коррупционный тупик

В результате исследования Россия набрала 30 баллов из 100. Это характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции, поясняют в Transparency, подчеркивая, что хотя в 2020 году Россия набрала на два балла больше, чем в 2018 и 2019, эти колебания связаны с переменами в значениях индекса для других стран, а также с включением или исключением некоторых стран из индекса. Эксперты подчеркивают, что сбор данных для большинства источников, вошедших в Индекс восприятия коррупции, проводился в 2019 году. Следовательно, он не включает протесты в Хабаровске, общественную реакцию на отравление Алексея Навального и другие события, которые могли повлиять на восприятие экспертами коррупции в России.

«Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в Индексе, что отражает отсутствие системного противодействия коррупции. В нашем случае оно подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве. В обществе существуют люди и группы, которые могут быть независимым от органов власти двигателем противодействия коррупции. Однако существование независимых некоммерческих организаций, работа журналистов и средств массовой информации, политическая активность становятся в России все сложнее», — говорится в докладе.

По мнению экспертов «Трансперенси Интернешнл - Р», Россия не отстает от общемировых тенденций — на ситуацию сильно повлияла пандемия коронавируса, а правительство не прилагает достаточных усилий для эффективного противодействия коррупции. Они рекомендуют:

Обеспечить равный доступ кандидатов к выборам.

Обеспечить независимость правосудия.

Работать над предотвращением кампаний по дезинформации.

Обеспечить независимость принятия законов и решений от лоббистских групп.

Усилить международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег.

Дать гражданам больше свободы и защищать активистов, а также заявителей о коррупционных преступлениях и журналистов.

Что в мире?

2020 год показал, что коррупция подрывает систему здравоохранения по всему миру и приводит к нарушению демократических принципов, особенно на фоне пандемии COVID-19. В странах с высоким рейтингом в здравоохранение инвестируется больше средств, существуют более широкие возможности для всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами. В них с меньшей вероятностью нарушаются демократические нормы и попирается верховенство права.

Лидируют в индексе Дания и Новая Зеландия, набрав по 88 баллов. США с результатом 67 баллов занимают самую низкую позицию в ИВК с 2012 года. Среди причин не только предполагаемые конфликты интересов и злоупотребления служебным положением на самом высоком уровне, но и слабый контроль над использованием беспрецедентного пакета помощи для борьбы с COVID-19 в размере $1 трлн. Сирия, Сомали и Южный Судан занимают последние строчки в рейтинге с результатами 14, 12 и 12 баллов.

Эксперты отмечают, что с 2012 года 26 стран значительно повысили свой рейтинг, в том числе: Эквадор (39), Греция (50), Гайана (41), Мьянма (28) и Южная Корея (61). В тоже время рейтинг 22 стран резко снизился, в их числе Босния и Герцеговина (35), Гватемала (25), Ливан (25), Малави (30), Мальта (53) и Польша (56).

Позиции половины стран в индексе практически не изменились за прошедшие десять лет, и это свидетельствует о том, что усилия правительств по искоренению основополагающих причин коррупции зашли в тупик, констатируют в Transparency.