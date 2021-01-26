Главное в политике за 26 января

ГЛАВНОЕ

• О массовых беспорядках на акциях в поддержку Алексея Навального заявили в Кремле. Диалога с их участниками быть не может, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «Крайняя напряженность ситуации <…> была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих акций». Уголовных дел о беспорядках пока не возбуждено, но СК сообщил о двух задержанных в Москве по делу о применении насилия в отношении представителя власти.

• Количество задержанных на субботних акциях продолжает расти и уже приближается к четырем тысячам, говорят в «ОВД-Инфо», где собирают информацию со всей страны. В московских спецприемниках не хватает мест. «Мы живем на каком-то режимном объекте, вроде пионерского лагеря. Тебя кормят время от времени, есть кружки самодеятельности, но тебе запрещено быть недовольным и, тем более, пытаться менять распорядки, ведь это не твоего ума дело», — пишет социолог Алексей Захаров, описывая историю, когда полицейский 23 января согласился отпустить молодую пару, задержав вместо них мужчину, который предложил ему: «Если надо просто «палку» зарубить, арестуй меня».

• С сообщением о преступлении со стороны полиции и Росгвардии во время протестных акций в СК обратились юристы фонда «Общественный вердикт»* — они просят провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности. От своего требования привлечь полицейского, ударившего ногой женщину в Петербурге, отказался депутат Госдумы Александр Хинштейн: «Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав», — написал он в Twitter. Другой «единорос» Андрей Исаев призвал парламент поблагодарить силовиков за работу 23 января — депутаты отреагировали аплодисментами. «Если бы маму Хинштейна или маму Исаева такой вот в каске пнул в живот, они бы также благодарили силовиков за службу и говорили, что их мама сама наперерез бежала силовику?!» — задает риторический вопрос правозащитник Алена Попова.

• В Кремле знают владельцев поместья, которое Навальный в своем расследовании назвал «дворцом Путина», но не скажут кто это. «Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это было бы некорректно», — пояснил Песков. Вопросы о бесполетной зоне над дворцом и особой охранной зоне он переадресовал в ФСБ и ФСО. Ранее Владимир Путин заявил, что дворец не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. В ФБК** сегодня разобрали это утверждение президента и настаивают: «Все что сказал Путин — это лишь 5000-е доказательство в копилку. Оно подтверждает, что мы абсолютно правы. Это дворец Путина».

• Апелляцию на помещение Навального в СИЗО Московский областной суд рассмотрит уже 28 января, то есть до начала процесса о замене политику условного срока на реальный по «делу Ив Роше». «Реакция на субботние митинги есть, и не только по линии нового запугивания, а и еще какая-то: скоро увидим, какая», — отмечает соратник оппозиционера Леонид Волков. Освободить Навального и расследовать покушение на него потребовали члены Союза кинематографистов «Киносоюз». Новая акция за освобождение политика состоится в Москве 31 января на Лубянской и Старой площадях, сообщили в штабе Навального.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• К контролю цен на продукты подключилась Федеральная налоговая служба — ее сотрудники начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Накануне в Счетной палате предупредили о риске дефицита продуктов, которые попали под госрегулирование цен. Сегодня премьер Михаил Мишустин в рамках мер по снижению цен на продовольствие утвердил повышение экспортных пошлин на зерно.

В МИРЕ

• «Коридор дубинок»: путь белорусских властей» — доклад о насилии властей в отношении оппозиционеров Белоруссии опубликовали правозащитники.

• Официально прошение об отставке передал президенту премьер Италии Джузеппе Конте.

* Фонд «Общественный вердикт» — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.