Отравители из ФСБ. Удачные попытки

Офицеры ФСБ, которые, как утверждали расследователи ранее, совершили покушение на Алексея Навального, причастны к убийствам минимум трех человек, пишут Bellingcat и The Insider. Речь идет о гибели журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева, а также смерти дагестанского активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева.

Тело Тимура Куашева обнаружили на окраине Нальчика летом 2014 года. На лице и коленях его были ссадины и гематомы. Судмедэксперт обнаружил под мышкой след от шприца. «Ссадины у Тимура были лишь на верхней части лица и были похожи на следы от руки, как если бы в машине один из убийц сзади обхватил его рот и нос тряпкой, смоченной хлороформом или подобным веществом, чтобы заставить его потерять сознание. Несмотря на все очевидные следы насилия, официальная причина смерти 26-летнего активиста — острая коронарная недостаточность», — пишут расследователи.

Они отмечают, что перед убийством, 13 июля 2014 года, в Нальчик прибыл Константин Кудрявцев (с ним Алексей Навальный общался по телефону под видом помощника Патрушева). Через неделю, 22 июля, в Минеральные воды, что в полутора часах езды от Нальчика прилетел еще один из будущих отравителей Навального из НИИ-2 ФСБ — врач Иван Осипов. 29 июля во Владикавказ прибыли другие два участника группы — Денис Мачикин и Роман Матюшин. Похищение и убийство произошли 31-го числа. Мачикин и Матюшин вылетели обратно в этот же день, а Осипов — на на следующий. «Образцы крови Куашева отправили в Москву, где ее проверили... сами же убийцы из НИИ-2 ФСБ. Разумеется, ничего подозрительного они не обнаружили», - говорится в расследовании. Журналисты отмечают, что Куашев постоянно получал угрозы — он был одним из немногих независимых журналистов в регионе, местные власти и силовики постоянно оказывали на него давление.

Активист общественного регионального движения «Единство» («Садвал») Руслан Магомедрагимов был найден мертвым 24 марта 2015 года в пригороде Махачкалы — Каспийске. Следователи, в рамках доследственной проверки, обнаружили в его машине след от чужой обуви. По официальной версии он умер от удушья, хотя следов насилия обнаружено не было. Близкие покойного утверждали, что на шее Магомедрагимова просматривались две точки, похожие на следы от уколов шприцем.

В январе 2015 года Иван Осипов прилетал в Махачкалу дважды, каждый раз всего на пару дней. С 11 по 16 марта в Махачкалу прилетал Кудрявцев. 20 марта Иван Осипов прилетел во Владикавказ (4 часа на машине от Каспийска).

«Магомедрагимов защищал права лезгинского народа, а также выступал за идею воссоединения лезгин России и Азербайджана путем создания автономии «Лезгистан». Несмотря на то, что деятельность организации носила безобидный характер, она могла рассматриваться сотрудниками ФСБ как враждебная, так как спецслужба нередко очень агрессивно реагирует на организации, продвигающие идеи «национальной автономии» в разных регионах России», — пишет The Insider.

Никита Исаев, лидер движения «Новая Россия», неожиданно умер 16 ноября 2019 года в поезде Тамбов — Москва. Перед этим он жаловался на возможное отравление. Незадолго до поездки в Тамбов глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назначил его советником по региональному развитию, задачей Исаева в городе был подбор кандидатов в партию и подготовка их к выборам.

Как говорится в расследовании, сотрудники ФСБ следовать за Исаевым начали во время его поездки в Челябинск в декабре 2018 года: «В бригаде, работавшей по Исаеву, были два отравителя, которые известны по покушению на Навального — Алексей Александров и Иван Осипов (оба с медицинским образованием)».

Исаев имел тесные контакты с Администрацией президента и был лояльным Кремлю политиком. Он сотрудничал, например, с Василием Якименко, а в последнее время активно общался также и с Александром Малькевичем (правой рукой Евгения Пригожина). Он нередко выступал на госканалах, критиковал Навального. Одной из гипотетически возможных интерпретаций его смерти могло бы быть то, что Исаев работал не только на АП, но и на российские спецслужбы, например, на СВР. В таком случае что-то в его действиях могло быть интерпретировано спецслужбами как предательство, пишут авторы расследования, отмечая, что пока у них нет данных, подтверждающих эту гипотезу.