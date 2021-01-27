В квартиру Навального пришли с обыском

UPD: Брата Алексея Навального Олега увезли полицейские, передает «МБХ медиа». Это произошло в тот момент, когда другие полицейские загоняли журналистов на 10 этаж. Обыск в его квартире завершился.

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UPD: Сотрудника ФБК* Георгия Албурова также увезли из спецприемника на следственные действия, сообщила его подруга Анна Великок. Задержали и везут на обыск домой главу Альянса Врачей Анастасию Васильеву. А К Марии Алехиной из Pussy Riot пришли с обыском. Павел Чиков пишет, что уголовное дело, в рамках которого проводятся массовые обыски, расследует Отдел по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве.

МВД проводит обыски у сторонников Навального, чтобы найти электронные носители, «содержащие призывы неограниченного круга лиц принять участие в несогласованной акции 23 января», говорится в постановлении на проведение обыска у члена ЛПР Игоря Ефремова, пишет «Медиазона». В документе также сказано, что в telegram-канале главы московского штаба Навального Олега Степанова, в Instagram активистки Александры Калистратовой, Twitter Киры Ярмыш и Георгия Албурова были размещены посты, призывающие к участию в акции 23 января, отмечает «МБХ медиа».

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UPD: К Кире Ярмыш тоже пришли с обыском. Пресс-секретаря Навального везут из спецприемника в квартиру, так как без нее этого сделать нельзя.



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UPD: С обыском пришли в квартиру члена Руководящего комитета отделения Либертарианской партии в Московской области Глеба Быкова. Его в квартире нет. Силовики продолжают поиски члена Федерального комитета ЛПР Игоря Ефремова.

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UPD: В МВД России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. Между тем, силовики пришли с обыском в офис Фонда борьбы с коррупцией*, в студию «Навальный LIVE», а также к отцу координатора штаба Навального Олега Степанова. Сам активист сейчас отбывает административный арест. Ранее его допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Выбивают дверь в студию «Навальный LIVE» pic.twitter.com/nDhcGMpsWF — ФБК (@fbkinfo) January 27, 2021

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UPD: Силовики также пришли в квартиру члена федерального комитета Либертарианской парии Игоря Ефремова, сообщил он в Twitter. Пресс-секретарь партии Александр Гуд сказал «МБХ-медиа», что обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Ефремова в квартире сейчас нет.

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UPD: Иван Жданов сообщил, что у Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск. Он также подтвердил, что все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил): «Противовирусные обыски, получается».

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

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Силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Навального, которая находится в Марьино, сообщил директор ФБК* Иван Жданов.

«В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем», — написал юрист в Twitter.

Baza пишет, что обыск может быть связан с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которое возбудили после протестов 23 января. В связи с этим следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК*, в том числе и у Любови Соболь, сообщает telegram-канал.

Интересно, что можно искать при обыске по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм? Использованные маски и перчатки? Хранящиеся при плюсовой температуре ампулы со Спутником V? — Pavel Chikov (@pchikov) January 27, 2021

Сам Навальный сейчас находится в СИЗО, куда его отправили после задержания в Шереметьево, когда он вернулся из Германии, где проходил курс лечения и реабилитации от отравления «Новичком».

Тем временем с обыском пришли и к пресс-секретарю Юлии Галяминой Николаю Касьяну. «По какому делу и в каком я статусе — пока точно не знаем», — сообщил он в Twitter. «ОВД-Инфо» отмечает, что самого активиста дома нет, там находятся его родственники.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

