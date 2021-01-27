Исключительный размах репрессий

В организации «Репортеры без границ» осудили «абсолютно несоразмерный уровень преследования журналистов», освещающих протесты сторонников Алексея Навального, и призвали Европейский союз к введению новых персональных санкций.

«Полиция последовательно преследует определенные СМИ, доходит до попыток проникновения в частную квартиру, чтобы прервать трансляцию митингов, — заявила руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии Жанна Кавелье, — признаком совершенной несоразмерности этих репрессивных действий является то, что даже четко идентифицируемые репортеры в жилетках или нарукавных повязках «пресса» задерживались на несколько часов. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы помешать им осветить движение в поддержку противника режима».

23 января полиция отключила электричество в квартире, из которой телеканал «Дождь» вел прямую трансляцию событий в Москве. После этого были задержаны журналист Алексей Коростелев и оператор Сергей Новиков. Другой сотрудник телеканала, Эдуард Бурмистров, был арестован в Петербурге. РБГ приводит в пример нарушения стиловиков в отношении журналистов The Insider, «Новой газеты», VTimes, «Медуза» и других СМИ.

Россия занимает 149 место из 180 во всемирном рэнкинге свободы прессы за 2020 год, опубликованном РБГ.

Профсоюз журналистов зафиксировал 58 нарушений прав репортеров 23 января: 49 задержаний, шесть отдельных случаев насилия и три случая неправомерных задержаний для проверки документов. Это рекорд по сравнению с нарушением прав журналистов на других крупных акциях протеста в последние годы, говорят в профсоюзе. Задержания журналистов прошли в 20 городах: Санкт-Петербурге, Москве, Хабаровске, Благовещенске, Красноярске, Воронеже, Уфе, Новосибирске, Владивостоке, Ижевске, Казани, Ставрополе, Пскове, Махачкале, Самаре, Курске, Ярославле, Чебоксарах, Саратове и Костроме.

Лидером по числу нарушений профессиональных прав журналистов стал Санкт-Петербург, где во время освещения акций протеста от действий полицейских пострадали как минимум 19 репортеров. На втором месте по количеству нарушений оказалась Москва — всего 12 инцидентов. На третьем — Курск с тремя задержаниями.