Главное в политике за 25 января

ГЛАВНОЕ

• После масштабной акции протеста в поддержку Алексея Навального, прошедшей по всей России в субботу, сторонники политика на 31 января анонсировали новую, «потому что повод никуда не пропал». «Нынешний протест ориентирован на избирательную кампанию в Думу 2021 года, — отмечает политолог Алексей Макаркин. — Наряду с требованием освободить Навального, будет продвигаться требование регистрации кандидатов от внепарламентской оппозиции». 23 января с требованием освободить оппозиционера на улицы вышли жители более сотни городов, силовики задержали более 3700 человек, возбуждено полтора десятка уголовных дел. Десятки задержанных только в Москве получили административные штрафы и аресты, а фигурантов уголовных дел отправляют в СИЗО.

• Дел о превышении полномочий в отношении силовиков нет, хотя по данным правозащитников, на акциях пострадали минимум 28 человек. 15 избитых обратились в «Апологию протеста» за юридической помощью. Нет дела и в отношении полицейского, который в Петербурге ударил ногой 57-летнюю женщину, после чего она оказалась в реанимации. Свои действия он объяснил тем, что у него «запотело забрало». Петербургский депутат Борис Вишневский и депутат Госдумы Александр Хинштейн направили запросы с требованием наказать силовика. «Запотело забрало» уже стало мемом в интернете, а Вася Обломов записал об этом случае песню.

• Оказавшимся в отделах полиции пришлось, мягко говоря, несладко. В московском ОВД «Южное Тушино», возможно, до сих пор удерживают Ксению Голубцову, мать малолетних детей. В передачах ей отказывают, а кормят галетами и водой из-под крана. При том, что женщин, имеющих детей до 14 лет, не могут удерживать более трех часов. В ОВД «Головинский» шестерых демонстрантов покормили только через восемь часов после доставки в отдел. Им «дали сухпайки, в которых галеты и каша, которую холодной есть невозможно», рассказала член ОНК Марина Литвинович. В разных отделах людей держали вплоть до понедельника без протоколов и объяснения причин. О нарушениях прав задержанных в «ОВД-Инфо» создали специальную карточку.

• Освободить всех задержанных 23 января призвал российские власти спецдокладчик ООН по свободе объединений и мирных собраний Клеман Вуль. В Европе говорят о новых санкциях, а в Германии, кроме прочего, потребовали объяснить происхождение «дворца Путина» из расследования Навального. Президент сегодня заявил, что фильма Навального не смотрел, но дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Слухами о нем россиянам пытались «промыть мозги», сказал Владимир Путин. «Если не твое, то чье? — парирует журналист Андрей Мальгин. — Кто это у нас имеет наглость устанавливать бесполетную зону, нанимать целый полк ФСО для охраны, заставляет олигархов по списку скидываться вот уже 10 лет на эту стройку, кому метрострой роет тоннели в скальных породах и пятиэтажный бункер в скале?»

• «Факт того, что госканалы прекратили замалчивать тему Навального и перешли к его открытой критике, может косвенно свидетельствовать о том, что тот достиг определенного уровня известности и интереса к своей деятельности, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Остается только критиковать, надеясь, что хотя бы часть аудитории согласится не с аргументами «берлинского пациента», а с логикой госпропаганды. Навальный вступил на территорию противника. Тот отступает и ведет упорные оборонительные бои».

• «Путин загнал себя в угол, — уверен бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков. — Отпустить Навального — значит, полностью признать свое поражение. Держать его в тюрьме — породить серьезное сопротивление общества, жесткие санкции, начало арестов и блокировок активов ближайшего окружения, которое неизбежно увидит в Путине угрозу смыслу своей жизни».

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• О риске дефицита продуктов, которые попали под госрегулирование цен, предупредили в Счетной палате: «Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль».

ПОЛИТИКА

• Лидеров и аутсайдеров по уровню доверия главе региона и президенту назвали в Кремле. Лучше всех справляется с KPI глава Чечни Рамзан Кадыров, меньше всего своему губернатору доверяют в Хакасии, а президенту — в Хабаровском крае.