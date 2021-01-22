Главное в политике за 22 января

ГЛАВНОЕ

• По всей стране полиция со вчерашнего вечера задерживает, а суды арестовывают сторонников Алексея Навального — в регионах под удар в основном попали координаторы штабов политика, в Москве под арест на девять суток отправили пресс-секретаря политика Киру Ярмыш, на 10 — сотрудника отдела расследований ФБК* Георгия Албурова, а на трое — юриста фонда Владлена Лося. Любовь Соболь суд оштрафовал на 250 тыс. руб. Стандартная причина преследований — призывы/организация несанкционированных акций в поддержку Навального 23 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях. А в МВД заявили, что вовлекать молодежь главам региональных штабов приказали соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов.

• Заблокированными оказались региональные страницы-встречи во «ВКонтакте», где активисты размещали актуальную информацию об акциях протеста 23 января. По данным Роскомнадзора, после предупреждения TikTok удалил 38% информации, вовлекающей несовершеннолетних в протесты, «ВКонтакте» — 50%, Instagram — 17%, YouTube — 50%.

• «Вовлечение детей в незаконные акции» стало главной претензией к оппозиции как со стороны силовиков и чиновников от образования, так и со стороны государственной пропаганды. Школьный учитель Алексей Макаров призывает не уповать на интернет, а общаться с детьми: «Плох тот родитель, который не объяснит своему ребенку, что он за него беспокоится, но также плох тот родитель (и тот учитель), которые будут запугивать и лгать <…> Говорите с ними. О рисках — реальных и не очень, о том, как по-разному можно протестовать, о том, какие разные мотивы бывают у тех, кто выходит, как выход подростков может использовать власть и как воспринять оппозиция».

• «Мы выиграли у Путина конкуренцию за молодежь, — уверен политик Илья Яшин. — Молодежь смеется, снимает со стен портреты Путина и, разумеется, массово выйдет на площадь. И чем больше им будут запрещать и угрожать — тем масштабнее будет акция протеста». Правозащитник Марина Литвинович отмечает, что «политизация детей будет иметь глобальные последствия, поскольку теперь политика приходит в каждую семью и взрослым больше нельзя сделать вид, что ее не существует».

• Евросоюз «един в своем призыве к России» незамедлительно освободить Навального, сказал Владимиру Путину в телефонной беседе Председатель Евросовета Шарль Мишель. Накануне Европарламент осудив арест Навального, призвал ЕС критически пересмотреть сотрудничество с Россией в отношении проектов, таких как «Северный поток – 2». Сам Навальный из СИЗО пишет, что его «психоэмоциональное состояние совершенно стабильно», и «на всякий случай» заявляет, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

• Бьет рекорды по просмотрам фильм-расследование о тайной резиденции президента Путина под Геленджиком, который опубликовали уже после ареста Навального — на момент написания этого текста его посмотрели почти 58 млн раз. The New Times также писал о дворцах, бизнесах и друзьях Путина: «Жизнь раба на Галерах», «Похождения итальянца в России» — архитектор Дворца Путина, «Чисто конкретный кандидат» — бизнесы и друзья Путина.

ЭПИДЕМИЯ

• 2 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отправятся в Венгрию — первые партии поступят в страну в течение 30 дней. Тем времени в российских регионах наблюдается нехватка вакцины, которую в Кремле объяснили географическими особенностями страны и тем, что производство не вышло на полную мощность.

РОССИЯ И МИР

• Готов на пять лет продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) президент США Джо Байден. Срок действия соглашения истекает уже 5 февраля.

• При этом Байден исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, пишет The Washington Post. Как подтверждение звучит поручение нового президента США разведке — дать полную оценку применения Россией химического оружия против Навального, кибератак и вмешательства в выборы 2020 года.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.