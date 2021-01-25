Более 10 уголовных дел возбудили силовики после протестов 23 января

В связи с субботними акциями в поддержку Алексея Навального в России задержали 3711 человек. Больше всего задержанных в Москве — 1455, Петербурге — 557 и Казани — 122, подсчитали в «ОВД-Инфо». Среди задержанных 195 несовершеннолетних и 49 журналистов; минимум 28 человек пострадали. К утру 25 января суды вынесли 82 решения о назначении административного ареста, 52 — о штрафе, пять — об обязательных работах.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщает, что возбуждено 14 уголовных дел. Восемь из них расследуются в Москве, два в Петербурге, по одному в Ростове, Казани, Новосибирске и Владивостоке.

Так, СК России возбудил дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей). Дело возбуждено по факту, фигурантов нет. По поручениям из центрального аппарата СКР идут массовые допросы несовершеннолетних участников протестов в Москве, Архангельске, Самаре, Архангелльске, Тобольске и других городах в качестве свидетелей.



В Татарстане СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам) в отношении неустановленного лица. По состоянию на 25 января информации о задержанных нет.



В Ростове-на-Дону заведено аналогичное дело в отношении несовершеннолетнего С. 2003 года рождения. Сообщается, что подозреваемый задержан и признал вину.



В Новосибирске есть дело о призывах к массовым беспорядкам в отношении 20-летнего местного жителя. Он задержан, у него проведен обыск.



В СК по Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) за удар в лицо сотрудника ГИБДД и его напарника. По подозрению задержан 36-летний сотрудник IT-компании Николай Девятый, который признался в применении насилия.



СКР по Москве возбудил четыре уголовных дела в связи с применением насилия к двум сотрудникам Росгвардии и сотруднику полиции.

Также СКР сообщал об уголовных делах по статьям 213 (хулиганство) и 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества) — в связи с повреждением автомобиля спецслужбы с проблесковым маячком у цирка на Цветном.





Три дела возбудили по статье о перекрытии дорог (ч. 1 ст. 267 УК РФ). За перекрытие дорог и блокирование тротуаров полиция возбудила на данный момент дела во Владивостоке, Москве и Петербурге. В Москве протестующие перекрыли Пушкинскую площадь, в Петербурге — Невский проспект.



В Москве также возбудили уголовное дело о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое заболевание коронавирусом (статья 236 УК РФ). По делу уже идут допросы. Оперштаб в Москве сообщил ранее о 19 больных коронавирусом с предписанием находиться на самоизоляции, принявших участие в протестах.