Close

#Протесты

Акции «Свободу Навальному!» Онлайн

23.01.2021

Несмотря на задержания и аресты ближайших соратников Алексея Навального в Москве, а также лидеров его штабов в регионах, которые прошли накануне, в России состоялись акции протеста в поддержку политика, которого после возвращения из Германии отправили в СИЗО

Первые пикеты и митинги прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Не обошлось без задержаний. Так, на акции в Комсомольске-на-Амуре задержали не менее 20 человек, в Чите, где на акцию вышли около 300 человек, задержали, по меньшей мере, четверых, в том числе одного несовершеннолетнего. В Благовещенске полицейские задержали 10 человек, сообщили «ОВД-Инфо» задержанные. Среди них есть один несовершеннолетний. Кроме того, полицейские задержали журналиста Андрея Афанасьева. По данным «ОВД-Инфо» на 11:30 мск, в 25 городах задержали 174 человека.

В Москве акция началась на Пушкинской площади в 14:00.

19:55 Несколько десятков человек еще остаются недалеко от СИЗО, но путь им преградил кордон силовиков. Идут задержания. На этом мы заканчиваем сегодняшний онлайн.

19:44 Последние данные по задержанным.

19:33 Снегоуборочная техника перекрыла подъезды к московскому СИЗО «Матросская тишина», где сидит Навальный и к которому направилась часть протестующих. Несколько человек из первых дошедших задержали, после этого остальные развернулись и ушли, передает «МБХ медиа».

19:22 В Москве колонна идет в сторону СИЗО Навального.

19:16 В Петербурге полицейские продолжают задерживать протестующих у Гостиного двора, передает «Медиазона».

19:06 Основные события в центре Москвы подходят к концу. Полиция разгоняет или задерживает остатки протестующих. Но соратник Навального Леонид Волков объявил о новых акциях протеста в следующие выходные. Число задержанных по всей стране возросло до 1908. Это рекорд за всю работу ОВД-Инфо.

18:55 В Петербурге.

18:46 Часть протестующих двинулись к СИЗО «Матросская тишина», где сидит Алексей Навальный. По данным «ОВД-Инфо», в России задержали не менее 1873 человек. Более 600 из них в Москве.

18:40 Последние новости из регионов от «Апологии протеста».

Омск. Суд арестовал координатор штаба Навального Омска Ольгу Картавцеву. Её признали виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию митинга в поддержку Навального.

Пермь. Координатора штаба Навального Сергея Ухова арестовали на 5 суток по ст. 20.2 КоАП РФ.

Воронеж. Блогер Александр Желтухин получил 7 суток ареста за призывы на митинг в соцсетях (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ). Сообщает наш адвокат.

Москва. Адвоката Апологии протеста Виталия Сайкина не пускают в ОВД «Тушино» к задержанным.

Из ОВД «Братеево» отпустили всех задержанных без подписанных протоколов. Сообщает наш адвокат Фёдор Сирош.

Санкт-Петербург. В 28 ОП выехал наш адвокат Даниил Семёнов. Туда везут координатора Штаба Навального Ирину Фатьянову.

В 4, 15 и 45 отделах полиции всем задержанным вменяют ст. 8.6.1 Закона СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (нарушение «режима самоизоляции»). В 45 ОП требуют заполнить опросник с сотрудниками уголовного розыска на предмет причастности к преступлениям.

Владивосток. Всех задержанных отпустили. Сообщает адвокат Апологии протеста.

Самара. К задержанным в отдел полиции №1 выехал наш адвокат.

Новосибирск. Журналист «Главных событий» Евгений Бондаревский покинул отдел полиции без протокола.

Анапа. Наш адвокат сообщает, что задержанных отпускают из отдела полиции после обьяснений.

18:29 Юлию Навальную отпустили из полиции. Между тем, у здания ФСБ, куда добрались демонстранты с Цветного бульвара, начались жесткие задержания. Около десятка человек повалили в снег, затем повели в автозаки. ФСБ оцеплено ОМОНом, передают «Открытые медиа»

18:18 Немного акций солидарности из других стран.

Свободу Навальному на набережной в Савине.

Опубликовано Федором Сваровским Суббота, 23 января 2021 г.

Маленький плюсик протестам в России. Сегодня на митинг в поддержку Алексея Навального в Барселоне пришло 500 человек

Опубликовано Дмитрием Горшковым Суббота, 23 января 2021 г.
Опубликовано Эдуардом Глезиным Суббота, 23 января 2021 г.

   18:10 Дел будет много, а сроки серьезными.

17:47 В Москве СК «по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» начал несколько доследственных проверок. «По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — говорится в сообщении СК.

По данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях протеста задержали 1 614 человек.

17:41 Сотрудники полиции несколько раз ударили дубинкой и задержали сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Арсения Веснина. Он был с аккредитацией и с опознавательными знаками «пресса».

17:34 На Трубной площади задержали главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Вместе с ним в автозаке находятся 24 человека.

17:10 Оперштаб Москвы утверждает, что на митинг на Пушкинскую площадь вышли 19 человек, зараженных коронавирусом. Таковы данные приложения «Социальный мониторинг». «В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении

17:00 В Питере ОМОН разогнал протестующих с Марсова поля. Несогласные убегали, забрасывая сотрудников правоохранительных органов снежками, пишет «Ротонда». «Открытые медиа» передают, что на Марсовом силовики жестко задерживают митингующих, в том числе и людей в ярких жилетах с надписью «Пресса». Между тем, в Петербурге отпустили из отдела полициижурналиста «Медиазоны» Давида Френкеля.

16:50 Такой вот футбол в Москве.

16:44 Полиция сообщает о 90 задержанных в Махачкале. Их на трех автобусах доставили в несколько отделов полиции. Среди них двое журналистов — Мурад Мурадов из «Кавказского узла» и Инна Хатукаева из «Черновика». Еще 7 задержанных — несовершеннолетние, их доставили в ПДН.

16:40 Уголовных дел о насилии над полицейскими после сегодняшних протестов, видимо, не избежать.

16:35 Любовь Соболь, задержанную сегодня в Москве, держат в ОВД Восточное Дегунино, сообщает ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, полицейские говорят, что оформят протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и повезут в Тимирязевский районный суд. 

16:30 Москва.

16:23 Акция солидарности в Праге.

16:08 Число задержанных по стране перевалило за тысячу.

16:00 Толпа протестующих в Петребурге дошла по Невскому проспекту до Казанского собора, дальше Невский был перекрыт полицией. Люди пели «Перемен» и призывали сотрудников полиции пропустить их дальше, передает «Новая газета». Спустя 15-20 минут колонна ОМОНа двинулась навстречу протестующим и оттеснила их на тротуар. После этого движение на проспекте восстановилось, а участники акции рассредоточились по улицам города. Массовых задержаний нет.

15:55 Акции на Урале закончились. Вот как было в Перми. Задержали за организацию несогласованного шествия только координатора местного штаба Навального. 

15:52 Вот так задерживали Юлию Навальную. Адвокату не разрешили ехать с ней. 

15:40 По данным «ОВД-Инфо», по всей России в связи с акциями задержали не менее 863 человек. Больше всего в Москве и Петербурге (191 и 139 соответственно). 

15:25 Юлию Навальную задержали в Москве

15:00 Baza пишет, что люди с Пушкинской площади двинулись в сторону Кремля, на Манежную площадь. В толпе также призывают выйти на Красную площадь. «Открытые медиа» сообщают, что в Петербурге митингующие двинулись к Зимнему дворцу. 

14:50 МВД сообщает о 4 тысячах участников акции на Пушкинской площади.

14:42 Выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий, утверждают в департаменте транспорта Москвы. В ведомстве также говорят, что участники несанкционированных мероприятий начали выходить на проезжую часть. 

14:26 Пока в Москве полиция задерживает демонстрантов, в Израиле люди тоже поддерживают Навального.

14:14 Сообщается, что в Петербурге перекрыли Дворцовый и Благовещенский мосты для движения пешеходов. Люди перевозят тех, кто шел на Сенатскую пешком, на автомобилях. Перекрыт Невский проспект.

14:07 В Москве задержали Любовь Соболь.

14:02 Акция в Екатеринбурге, которая начинались мирно, в итоге была разогнана полицией. ОМОН применил дубинки.

13:57 В Москве на Пушкинской площади силовики начали жесткие задержания с применением дубинок. Между тем Илью Варламова отпустили после проверки документов.

13:53 В Перми шествие заканчивается митингом в центре города у здания Театра-Театра.

13:33 Собравшихся на Пушкинской площади в Москве просят «не создавать массовых скоплений в целях избежания распространения коронавируса». По данным СМИ, там собрались более 3 тыс. человек. Полиция задержала ребенка лет 10.

13:29 На Пушкинской площади в Москве задержан блогер Илья Варламов.

13:27 Фото Давида Френкеля из автозака в Петербурге.

13:23

13:14 

13:10 В Москве продолжаются задержания.

13:00 По данным сайта downdetector.ru, примерно с полудня по Москве фиксируются серьезные сбои в работе всех мобильных операторов — в основном, в Москве, Петербурге и крупных городах, передает «Медиазона». В Петербурге задержали несколько журналистов, в том числе фотографа «Медиазоны» Давида Френкеля.

12:57 В Екатеринбурге все мирно, к счастью.

12:52 По данным на 12:00 мск, задержали уже более 200 человек. Списки ведет «ОВД-Инфо».

12:27 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, передает «Апология протеста». Всех задержанных вывели из камер для административно задержанных и развели по кабинетам. Их удерживают для допроса в качестве свидетелей. 

12:41 В Перми Сергея Ухова — координатора штаба Навального задержали на выходе из дома до начала шествия.

12:40 В Москве задержали координатора штаба Навального Олега Степанова.

12:36 Жестко.

12:30 В Москве начались первые задержания. По данным СМИ, задержаны от 4 до 6 человек на Пушкинской площади. При этом кроме полиции на площадь собрались дружинники.

12:25 Уголовные дела о призывах к беспорядкам возбуждены в Ростове и Новосибирске. В Ростове-на-Дону дело завели против несовершеннолетнего. По версии следствия, молодой человек с помощью личной страницы соцсети «ВКонтакте» размещал якобы призывы к массовым беспорядкам 23 января. В Новосибирске, по версии следствия, «неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» во время митинга в поддержку Алексея Навального. Силовики задержали 20-летнего местного жителя.

12:16 В Перми люди собираются перед началом шествия по центру города.

12:07 Волна протеста докатилась до Урала.

12:00 В Петербурге закрыли на выход ближайшую станцию метро.

11:59 В Новосибирске люди стоят цепью.

11:55 Во Владивостоке в отделе полиции №1 в общей сложности более 30 человек, сообщает «Апология протеста». Адвокатов пропустили только к двум задержанным. 

11:52 Задерживают участников акции в Кемерове.

11:45 В Москве на Пушкинской площади устанавливают ограждение. На станции метро «Пушкинская» работает только один выход. Задержали Олега Степанова, координатора московского штаба Навального. 

11:35 Так было во Владивостоке.



В Иркутске потребовали отставки Путина и власть - народу.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.