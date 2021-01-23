Акции «Свободу Навальному!» Онлайн

Первые пикеты и митинги прошли на Дальнем Востоке и в Сибири. Не обошлось без задержаний. Так, на акции в Комсомольске-на-Амуре задержали не менее 20 человек, в Чите, где на акцию вышли около 300 человек, задержали, по меньшей мере, четверых, в том числе одного несовершеннолетнего. В Благовещенске полицейские задержали 10 человек, сообщили «ОВД-Инфо» задержанные. Среди них есть один несовершеннолетний. Кроме того, полицейские задержали журналиста Андрея Афанасьева. По данным «ОВД-Инфо» на 11:30 мск, в 25 городах задержали 174 человека.

В Москве акция началась на Пушкинской площади в 14:00.

19:55 Несколько десятков человек еще остаются недалеко от СИЗО, но путь им преградил кордон силовиков. Идут задержания. На этом мы заканчиваем сегодняшний онлайн.

Краткий социологический портрет протестующих в Москве: школьники — не самая многочисленная группа, 42% протестующих вышли на акцию впервые



Данные: (Не)занимательная антропология pic.twitter.com/PkagiaQrdS — The Village (@villagemsk) January 23, 2021

19:44 Последние данные по задержанным.

19:33 Снегоуборочная техника перекрыла подъезды к московскому СИЗО «Матросская тишина», где сидит Навальный и к которому направилась часть протестующих. Несколько человек из первых дошедших задержали, после этого остальные развернулись и ушли, передает «МБХ медиа».

У «Матросской тишины» сейчас много прессы. Полиция единично задерживает людей, проходящих мимо pic.twitter.com/33aMo0gqB9 — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 23, 2021

19:22 В Москве колонна идет в сторону СИЗО Навального.

Последние оставшиеся на улицах активисты Москвы пытаются добраться до "Матросской тишины", где сидит Навальный pic.twitter.com/Q7LtTIxldF — Гражданское Общество (@civ_soc) January 23, 2021

19:16 В Петербурге полицейские продолжают задерживать протестующих у Гостиного двора, передает «Медиазона».

19:06 Основные события в центре Москвы подходят к концу. Полиция разгоняет или задерживает остатки протестующих. Но соратник Навального Леонид Волков объявил о новых акциях протеста в следующие выходные. Число задержанных по всей стране возросло до 1908. Это рекорд за всю работу ОВД-Инфо.

18:55 В Петербурге.

18:46 Часть протестующих двинулись к СИЗО «Матросская тишина», где сидит Алексей Навальный. По данным «ОВД-Инфо», в России задержали не менее 1873 человек. Более 600 из них в Москве.

В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы! pic.twitter.com/cmEvR1mFks — Ola Chesare (@olachesare) January 23, 2021

18:40 Последние новости из регионов от «Апологии протеста».

Омск. Суд арестовал координатор штаба Навального Омска Ольгу Картавцеву. Её признали виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию митинга в поддержку Навального.

Пермь. Координатора штаба Навального Сергея Ухова арестовали на 5 суток по ст. 20.2 КоАП РФ.

Воронеж. Блогер Александр Желтухин получил 7 суток ареста за призывы на митинг в соцсетях (ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ). Сообщает наш адвокат.

Москва. Адвоката Апологии протеста Виталия Сайкина не пускают в ОВД «Тушино» к задержанным.

Из ОВД «Братеево» отпустили всех задержанных без подписанных протоколов. Сообщает наш адвокат Фёдор Сирош.

Санкт-Петербург. В 28 ОП выехал наш адвокат Даниил Семёнов. Туда везут координатора Штаба Навального Ирину Фатьянову.

В 4, 15 и 45 отделах полиции всем задержанным вменяют ст. 8.6.1 Закона СПб «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (нарушение «режима самоизоляции»). В 45 ОП требуют заполнить опросник с сотрудниками уголовного розыска на предмет причастности к преступлениям.

Владивосток. Всех задержанных отпустили. Сообщает адвокат Апологии протеста.

Самара. К задержанным в отдел полиции №1 выехал наш адвокат.

Новосибирск. Журналист «Главных событий» Евгений Бондаревский покинул отдел полиции без протокола.

Анапа. Наш адвокат сообщает, что задержанных отпускают из отдела полиции после обьяснений.

18:29 Юлию Навальную отпустили из полиции. Между тем, у здания ФСБ, куда добрались демонстранты с Цветного бульвара, начались жесткие задержания. Около десятка человек повалили в снег, затем повели в автозаки. ФСБ оцеплено ОМОНом, передают «Открытые медиа».

Протестующие в Москве забрасывают автобус Росгвардии снежками и скандируют "Россия будет свободной!" https://t.co/XH02a9zFJl pic.twitter.com/cBOVGheSQF — bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021

18:18 Немного акций солидарности из других стран.

Маленький плюсик протестам в России. Сегодня на митинг в поддержку Алексея Навального в Барселоне пришло 500 человек Опубликовано Дмитрием Горшковым Суббота, 23 января 2021 г.

Дел будет много, а сроки серьезными.

В закиданной снежками машине с мигалками ехал Максим Сергеевич Устинов — помощник Патрушева. https://t.co/GNidNirUTO — Andrey Zakharov (@skazal_on) January 23, 2021

Видео того, как на Цветном закидывали снежками полицейскую машину. Водителю выбили глаз pic.twitter.com/mHuYFO0c6a — Дождь (@tvrain) January 23, 2021

В Москве СК «по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов» начал несколько доследственных проверок. «По предварительным данным, 23 января 2021 года в ходе несанкционированной акции в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — говорится в сообщении СК.

По данным «ОВД-Инфо», по всей России на акциях протеста задержали 1 614 человек.

17:41 Сотрудники полиции несколько раз ударили дубинкой и задержали сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге Арсения Веснина. Он был с аккредитацией и с опознавательными знаками «пресса».

17:34 На Трубной площади задержали главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Вместе с ним в автозаке находятся 24 человека.

17:10 Оперштаб Москвы утверждает, что на митинг на Пушкинскую площадь вышли 19 человек, зараженных коронавирусом. Таковы данные приложения «Социальный мониторинг». «В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — говорится в сообщении.

17:00 В Питере ОМОН разогнал протестующих с Марсова поля. Несогласные убегали, забрасывая сотрудников правоохранительных органов снежками, пишет «Ротонда». «Открытые медиа» передают, что на Марсовом силовики жестко задерживают митингующих, в том числе и людей в ярких жилетах с надписью «Пресса». Между тем, в Петербурге отпустили из отдела полициижурналиста «Медиазоны» Давида Френкеля.

16:50 Такой вот футбол в Москве.

На Страстном бульваре молодые люди играют в футбол сорванным с полицейского шлемом. До этого тут же взорвали светошумовые гранаты. pic.twitter.com/xOlJIztzTr — Проект (@wwwproektmedia) January 23, 2021

16:44 Полиция сообщает о 90 задержанных в Махачкале. Их на трех автобусах доставили в несколько отделов полиции. Среди них двое журналистов — Мурад Мурадов из «Кавказского узла» и Инна Хатукаева из «Черновика». Еще 7 задержанных — несовершеннолетние, их доставили в ПДН.

16:40 Уголовных дел о насилии над полицейскими после сегодняшних протестов, видимо, не избежать.

на страстном самые жёсткие столкновения с ОМОНом что я видела. были те, кто бил омоновцев ногами, одному сорвали шлем, в другого кинули книгу оруэлла 1984 — Liza Fokht (@lizafoht) January 23, 2021

На Страстном бульваре / Фото: Наталия Буданцева для ОВД-Инфо pic.twitter.com/CXFWr4ANK0 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Любовь Соболь, задержанную сегодня в Москве, держат в ОВД Восточное Дегунино, сообщает ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, полицейские говорят, что оформят протокол по ч.8 ст.20.2 КоАП (Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и повезут в Тимирязевский районный суд.

16:30 Москва.

Часть людей перешло в Камергерский переулок. По всему центру очень много людей pic.twitter.com/U9zfVzJpo5 — Николай Ляскин (@nlyaskin) January 23, 2021

16:23 Акция солидарности в Праге.

16:08 Число задержанных по стране перевалило за тысячу.

16:00 Толпа протестующих в Петребурге дошла по Невскому проспекту до Казанского собора, дальше Невский был перекрыт полицией. Люди пели «Перемен» и призывали сотрудников полиции пропустить их дальше, передает «Новая газета». Спустя 15-20 минут колонна ОМОНа двинулась навстречу протестующим и оттеснила их на тротуар. После этого движение на проспекте восстановилось, а участники акции рассредоточились по улицам города. Массовых задержаний нет.

15:55 Акции на Урале закончились. Вот как было в Перми. Задержали за организацию несогласованного шествия только координатора местного штаба Навального.

15:52 Вот так задерживали Юлию Навальную. Адвокату не разрешили ехать с ней.

Видео задержания Юлии Навальной pic.twitter.com/RiIVG3QsS3 — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

15:40 По данным «ОВД-Инфо», по всей России в связи с акциями задержали не менее 863 человек. Больше всего в Москве и Петербурге (191 и 139 соответственно).

Митингующие в Питере встретились лицом к лицу с омоном на перекрытом Невском проспекте pic.twitter.com/V4d7lZ1WDF — Гражданское Общество (@civ_soc) January 23, 2021

15:25 Юлию Навальную задержали в Москве

15:00 Baza пишет, что люди с Пушкинской площади двинулись в сторону Кремля, на Манежную площадь. В толпе также призывают выйти на Красную площадь. «Открытые медиа» сообщают, что в Петербурге митингующие двинулись к Зимнему дворцу.

Юлия Навальная на акции на Пушкинской площади pic.twitter.com/s3TMMUAL4B — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

Я на площади. Здесь море людей и очень круто. Свободу Навальному! pic.twitter.com/FaadBUDU5N — Илья Яшин (@IlyaYashin) January 23, 2021

14:50 МВД сообщает о 4 тысячах участников акции на Пушкинской площади.

14:42 Выход из метро «Пушкинская» и «Тверская» заблокирован участниками несанкционированных публичных мероприятий, утверждают в департаменте транспорта Москвы. В ведомстве также говорят, что участники несанкционированных мероприятий начали выходить на проезжую часть.

Собрали информацию про избиения и задержания журналистов pic.twitter.com/qI6MS5Oc3t — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

14:26 Пока в Москве полиция задерживает демонстрантов, в Израиле люди тоже поддерживают Навального.

Тель-Авив. Я никогда не видел столько людей. Машины сигналят pic.twitter.com/vQyolJxyk9 — Хуцпа и Савланут 🏴 (@Romka_Gold) January 23, 2021

14:14 Сообщается, что в Петербурге перекрыли Дворцовый и Благовещенский мосты для движения пешеходов. Люди перевозят тех, кто шел на Сенатскую пешком, на автомобилях. Перекрыт Невский проспект.

14:07 В Москве задержали Любовь Соболь.

⚡️На Пушкинской площади задержали Любовь Соболь pic.twitter.com/NchM4k9Zyf — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

14:02 Акция в Екатеринбурге, которая начинались мирно, в итоге была разогнана полицией. ОМОН применил дубинки.

13:57 В Москве на Пушкинской площади силовики начали жесткие задержания с применением дубинок. Между тем Илью Варламова отпустили после проверки документов.

Начались жесткие стычки с ОМОНом pic.twitter.com/NetiJPMXY1 — Ann (@IfSoAnn) January 23, 2021

13:53 В Перми шествие заканчивается митингом в центре города у здания Театра-Театра.

13:33 Собравшихся на Пушкинской площади в Москве просят «не создавать массовых скоплений в целях избежания распространения коронавируса». По данным СМИ, там собрались более 3 тыс. человек. Полиция задержала ребенка лет 10.

Жесть какая. Это увидит вся страна. pic.twitter.com/Ltu4GI74ng — Юлия Галямина (@galiamina) January 23, 2021

13:29 На Пушкинской площади в Москве задержан блогер Илья Варламов.

13:27 Фото Давида Френкеля из автозака в Петербурге.

13:23

Очень много людей вышло.

Полиция не мешала. Ни одного инцидента. Молодцы.

Основная кричалка, которую все подхватывали: «Путин - вор!»

Свободу Навальному!

Екатеринбург, уважаю. pic.twitter.com/q2GteH9oKc — Евгений Ройзман (@roizmangbn) January 23, 2021

13:14

13:10 В Москве продолжаются задержания.

Пока ситуация такая: группы ОМОНа по пять-шесть человек задерживают точечно и уводят в автозак pic.twitter.com/Adxb8VcwrI — Liza Fokht (@lizafoht) January 23, 2021

13:00 По данным сайта downdetector.ru, примерно с полудня по Москве фиксируются серьезные сбои в работе всех мобильных операторов — в основном, в Москве, Петербурге и крупных городах, передает «Медиазона». В Петербурге задержали несколько журналистов, в том числе фотографа «Медиазоны» Давида Френкеля.

12:57 В Екатеринбурге все мирно, к счастью.

Тот редкий случай, когда координатора не арестовали, и он идёт с протестующими за свободу Алексея Навального. Екатеринбург — особенный город, там очень-очень много протестующих! https://t.co/anpmNenXCE — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

12:52 По данным на 12:00 мск, задержали уже более 200 человек. Списки ведет «ОВД-Инфо».

В Красноярске в настоящий момент тоже проходят грубые задержания.



Видео: «Проспект Мира» pic.twitter.com/AcS0YBMEMj — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

12:27 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, передает «Апология протеста». Всех задержанных вывели из камер для административно задержанных и развели по кабинетам. Их удерживают для допроса в качестве свидетелей.

12:41 В Перми Сергея Ухова — координатора штаба Навального задержали на выходе из дома до начала шествия.

В основном идём молча, тока автомобилисты неустанно сигналят. Скорее похоже на похороненный марш по нашим правам и свобода #23январяЗаСвободу pic.twitter.com/EuPQtWelk0 — Кеша Мирная (@kesha_mirnaya) January 23, 2021

12:40 В Москве задержали координатора штаба Навального Олега Степанова.

12:36 Жестко.

Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь.



Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

12:30 В Москве начались первые задержания. По данным СМИ, задержаны от 4 до 6 человек на Пушкинской площади. При этом кроме полиции на площадь собрались дружинники.

12:25 Уголовные дела о призывах к беспорядкам возбуждены в Ростове и Новосибирске. В Ростове-на-Дону дело завели против несовершеннолетнего. По версии следствия, молодой человек с помощью личной страницы соцсети «ВКонтакте» размещал якобы призывы к массовым беспорядкам 23 января. В Новосибирске, по версии следствия, «неустановленные пользователи социальных сетей опубликовали сообщения, содержащие призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» во время митинга в поддержку Алексея Навального. Силовики задержали 20-летнего местного жителя.

12:16 В Перми люди собираются перед началом шествия по центру города.

12:07 Волна протеста докатилась до Урала.

Большое шествие в Екатеринбурге! pic.twitter.com/b4J0px2iXx — Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021

12:00 В Петербурге закрыли на выход ближайшую станцию метро.

Беглов закрыл ближайшую станцию метро. Напоминает мальчика из сказки, который платком ручей тормозил. pic.twitter.com/UUj3SLBDKl — Андрей Пивоваров (@brewerov) January 23, 2021

11:59 В Новосибирске люди стоят цепью.

11:55 Во Владивостоке в отделе полиции №1 в общей сложности более 30 человек, сообщает «Апология протеста». Адвокатов пропустили только к двум задержанным.

11:52 Задерживают участников акции в Кемерове.

❗На площади Советов начались задержания. В том числе задерживают несовершеннолетних. pic.twitter.com/9gqxdwCRlJ — Штаб Навального в Кемерове (@teamnavalny_kmr) January 23, 2021

11:45 В Москве на Пушкинской площади устанавливают ограждение. На станции метро «Пушкинская» работает только один выход. Задержали Олега Степанова, координатора московского штаба Навального.

11:35 Так было во Владивостоке.

Разгон демонстрации во Владивостоке



Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели.



Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

В Иркутске потребовали отставки Путина и власть - народу.