Рекордное расследование

Фильм о тайной резиденции президента Владимира Путина под Геленджиком, в котором команда Алексея Навального показывает не только безумную роскошь, но и раскрывает коррупционные схемы, благодаря которым дворец строится и содержится, в ночь на пятницу пересек отметку в 50 млн просмотров на YouТube.

Урррра! Вторая по приятности новость. Первая будет в субботу, когда я узнаю, сколько людей пришло https://t.co/5ijrBGEX5h — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 21, 2021

На момент написания этой заметки сервис в открытой статистике показывает 53 млн 594 тыс. просмотров. Таким образом, фильм серьезно опередил по популярности расследование ФБК* 2017 года о тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон», который на сегодняшний день собрал около 39 млн просмотров.

The New Times о дворцах, бизнесах и друзьях В.В.Путина:

«Жизнь раба на Галерах»

«Похождения итальянца в России» — архитектор Дворца Путина

«Чисто конкретный кандидат» — бизнесы и друзья Путина

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.