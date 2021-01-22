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#Расследование/Резонанс

Рекордное расследование

22.01.2021

Фильм-расследование команды Алексея Навального «Дворец для Путина» набрал более 53 млн просмотров на YouTube

Фильм о тайной резиденции президента Владимира Путина под Геленджиком, в котором команда Алексея Навального показывает не только безумную роскошь, но и раскрывает коррупционные схемы, благодаря которым дворец строится и содержится, в ночь на пятницу пересек отметку в 50 млн просмотров на YouТube.

На момент написания этой заметки сервис в открытой статистике показывает 53 млн 594 тыс. просмотров. Таким образом, фильм серьезно опередил по популярности расследование ФБК* 2017 года о тогдашнем премьер-министре Дмитрии Медведеве «Он вам не Димон», который на сегодняшний день собрал около 39 млн просмотров.

The New Times о дворцах, бизнесах и друзьях В.В.Путина:

«Жизнь раба на Галерах»                                 

«Похождения итальянца в России» — архитектор Дворца Путина

«Чисто конкретный кандидат» — бизнесы и друзья Путина

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

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