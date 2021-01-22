Сторонников Навального задерживают в России

UPD: Суд арестовал на 10 суток сотрудника отдела расследований ФБК* Георгия Албурова за твит с обращением Навального.



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UPD: Любовь Соболь суд оштрафовал на 250 тысяч рублей за призыв на акции протеста 23 января. Об этом в Twitter сообщил ее адвокат Владимир Воронин.

В Саратове задержали Дмитрия Цибирёва, координатора местного штаба Навального.



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UPD: В Москве суд арестовал юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося на трое суток по делу о неповиновении полицейскому, сообщает «МБХ медиа».



В Самаре задержали координатора штаба Навального Марину Евдокимову. На нее составили протокол по статье 20.2 КоАП РФ за анонс акции 23 января.

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UPD: В Волгограде задержанных координатора штаба Навального Евгения Кочегина и его помощницу по делу о наркотиках допросили в качестве свидетелей. После этого в отношении Кочегина составили протокол об организации несогласованного митинга 23 января. Как сообщает «Апология протеста», в полицию также приехали представитель прокуратуры и военкомата. Адвокат говорит, что задача, чтобы «любыми средствами координатора не было завтра на воле».

В Нижнем Новгороде активиста Михаила Бородина суд арестовал на 5 суток. Его задержали 20 января во время одиночного пикета. По версии полиции, он «осуществлял организацию публичного мероприятия, а именно посредством наглядной агитации призывал к участию в публичном мероприятии 23.01.2021 в 14-00».

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UPD: Полиция задерживает координатора псковского штаба Навального Алексея Дорожкина.



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UPD: Экс-координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова арестовали до 24 января.

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UPD: Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 9 суток, признав виновной по ч.2 ст. 20.2 КоАП в организации акции без подачи уведомления.

Координатора штаба Навального в Краснодаре Анастасию Панченко отправили в спецприемник на 10 суток, передает «ОВД-Инфо».

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В Барнауле задержали волонтера штаба Навального Максима Неверова. Его везут в отдел полиции для составления протокола по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ якобы из-за призывов в социальных сетях накануне акции 23 января.

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Публикуем полный текст жалобы адвокатов В. Кобзева и О. Михайловой на решение Химкинского суда по Алексею Навальному Опубликовано Иваном Ждановым Пятница, 22 января 2021 г.

Опубликовали текст апелляции на арест Навального.

UPD: Задержали координатора штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксению Середкину. «В хостел, где я ночевала перед митингом, пришла полиция. Меня задерживают», — написала она в Twitter.

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UPD: Задержан экс-координатор штаба Навального в Архангельске Андрей Боровиков. Об этом SOTA сообщили волонтеры штаба. Предварительно, Боровикову вменяется ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

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UPD: В Волгограде полицейские задержали руководителя штаба Навального Евгения Кочегина и активистку штаба Марию Худоярову, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на адвоката Сергея Куницкого. По его словам, «основания для задержания какие-то нелепые — якобы Кочегин является свидетелем по делу о хранении наркотиков».



О своем задержании в Twitter сообщил юрист штаба Навального в Уфе Федор Телин.

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UPD: Координатора штаба Навального во Владивостоке Екатерину Ведерникову отправили под арест на трое суток за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления.

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UPD: Задержали главу штаба Навального в Тюмени Ивана Вострикова. Ему вменяют нарушение правил проведения митинга (статья 20.2 КоАП РФ), сообщают в штабе. В Новосибирске задержан депутат горсовета и глава местного штаба Навального Сергей Бойко.

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Утром 22 ноября в Новосибирске задержали помощницу местного депутата Сергея Бойко Елену Носковец. Как сообщают соратники Навального во «ВКонтакте», к ее машине подошли двое неизвестных людей без формы в масках. «Вы будете задержаны по подозрению в совершении административного правонарушения», — сказал один из них.

Во Владивостоке задержали координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову. Во время разговора с «ОВД-Инфо» полицейские выдернули из ее рук телефон. На Ведерникову составили протокол по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Суд состоится уже сегодня.

В Калининграде волонтера штаба Навального Рагнара Рейна арестовали на трое суток, признав виновным по статье об организации несогласованной акции.

Задержания активистов прошли также в Липецке, Краснодаре.

В Москве накануне вечером задержали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, сотрудника отдела расследований ФБК* Георгия Албурова, Любовь Соболь и юриста ФБК* Владлена Лося. Албурова и Ярмыш оставили в отделе до суда. Им вменили статью о нарушении порядка проведения массовых акций. Соболь отпустили с протоколом о повторном нарушении правил массовых акций. Заседание суда назначили на 22 января

Рейды полиции по сторонникам Навального начались после объявления общероссийской акции протеста с требованием освободить политика из СИЗО, куда его отправили после возвращения в Россию.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.