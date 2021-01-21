Преподаватель Алексей Макаров: Говорите

1) Никаких возрастных ограничений в федеральном законе "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" нет. Более того, организовывать митинги можно с 16 лет.

2) Возраст наступления административной ответственности - 16 лет. Т.е. условного восьмиклассника, задержанного на митинге, нельзя оштрафовать (зато можно родителей!)

3) Плох тот учитель обществознания, который не объяснит детям, что такое 318 статья УК и почему если тебя задержали, то позвонить в ОВД-Инфо, однокласснику, учителю - хорошая мысль, но без родителя/законного представителя его не могут выпустить из ОВД, так что общаться с предками в любом случае придется...

4) Плох тот родитель, который не объяснит своему ребенку, что он за него беспокоится и т.д., но также плох тот родитель (и тот учитель), которые будут запугивать и лгать, пусть даже из лучших побуждений.

5) Говорите с ними (да, словами через рот, как говорят подростки). О рисках - реальных и не очень, о том, как по-разному можно протестовать (например, подписать письмо, а не пойти на митинг), о том, какие разные мотивы бывают у тех, кто выходит, как выход подростков может использовать власть и как воспринять оппозиция.... Говорите.

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