Главное в политике за 20 января

ГЛАВНОЕ

• Полиция, прилепинцы и боты — власть готовится к акции в поддержку Алексея Навального, которую его сторонники анонсировали на 23 января. С полицией столкнулись, в частности, в омском штабе Навального — сотрудники пришли в офис и составили на главу штаба протокол об организации акции без подачи уведомления. В Москве сотрудники приходили в муниципальному депутату Юлии Галяминой, которая не стала открывать им дверь, и к родителям мундепа Константина Янкаускаса. Интернет-ботов задействовали против сотрудников ФБК* Любови Соболь, Киры Ярмыш, Георгия Албурова, а также «Новой газеты» и «МБХ медиа» — тысячи фейковых подписавшихся пользователей могут 23 января начать жаловаться на аккаунты оппозиционеров, а Instagram заблокировать их. Запугать сторонников Навального пытаются и в партии Захара Прилепина — ее активисты призвали всех «неравнодушных граждан страны выйти 23 января на улицы своих городов с целью пресечения антироссийской деятельности «навальнистов». В Москве прилепинцы намерены встретиться на Пушкинской площади за час до начала акции оппозиции.

• В поддержку Навального сегодня высказались популярные музыканты из группы «Каста», Noize MC, а также телеведущая Татьяна Лазарева.

• Волна внимания к Алексею Навальному поднялась с его арестом после возвращения из Германии, а также с новым расследованием, где его команда не только показывает роскошный дворец президента Владимира Путина, но и раскрывает коррупционную схему, благодаря которой идет грандиозная стройка. В Кремле главной целью расследования назвали «лохотрон» — выманивание новых пожертвований в ФБК*. Кстати, за сутки фильм посмотрели около 25 млн раз, а в ФБК* собрали больше 4,69 млн руб. пожертвований. Юристы фонда на основе расследования намерены подать заявления о преступлении по факту дачи и получения взятки.

• Сам дворец Путина продолжают обсуждать в соцсетях. «Не бывает тайных дворцов, не бывает дворцов без придворных, а с одной только обслугой, — отмечает политолог Екатерина Шульман. — То, что нам нынче показывают, — это не дворец, а жилплощадь. Всякий постсоветский человек, как заводятся у него денежки, первым делом приобретает железную дверь, а вторым — забор». С ней соглашается журналист Александрина Елагина: «Его дворец — это ведь мечта советского мальчика. Зимний дворец — самое красивое, что он видел в своей жизни, сентиментальность. Геленджик — очень советский выбор. Комната с гоночным треком для игрушечных машинок — то, чего не было в детстве в достатке». Политолог Федор Крашенинников уверен, что как только Путин куда-нибудь денется, все, что оттуда не вывезет Управление делами президента, начнут растаскивать местные жители и нижние чины обслуги, а то, что разграбить не смогут — разломают или сожгут.

ПОЛИТИКА

• В «Справедливой России» подтвердили объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России» — эсеры балансируют на грани прохождения в Госдуму, а объединение может добавить прирост голосов, поясняют эксперты.

ПОЛИТЭКОНОМИКА

• В 20 раз сократился по итогам 2020 года приток прямых иностранных инвестиций в Россию — зарубежные инвесторы вложили в реальный сектор экономики лишь $1,4 млрд против $28,9 млрд годом ранее. Зафиксированный ЦБ приток стал минимальным с 1994 года.

• Закрытие грозит крупнейшей в России сети кинотеатров — банк «Траст» списал со счетов «Синема парк» Александра Мамута всю новогоднюю выручку, 450 млн руб. в счет погашения долга.

• Новая администрация США сохранит давление с целью сорвать достройку газопровода «Северный поток – 2», заявил будущий госсекретарь Энтони Блинкен.

США

• Дональд Трамп покинул Белый дом — в стране проходит инаугурация нового президента Джо Байдена. Вступающий в должность главы государства уже подготовил для подписания несколько документов, отменяющих решения предшественника — Байден намерен возобновить финансирование ВОЗ, остановить строительство стены на границе с Мексикой, а также отменить ограничения на въезд в страну для мусульман.

• Трамп в последний рабочий день помиловал или смягчил наказание для 143 человек. При этом себя в этот список не включил, хотя ранее о возможности этого писали СМИ. Сейчас журналисты утверждают, что Трамп обсуждает со своими близкими сторонниками вопрос о создании новой партии.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.