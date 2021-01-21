Юриста ФБК* выдворяют из России

Юристу Фонда борьбы с коррупцией* (признан иноагентом) Владлену Лосю в полиции выдали предписание покинуть Россию до 25 января. Также ему запретили возвращаться до 27 ноября 2023 года, сообщил он в Twitter.

Владлена Лося задержали сегодня в гостинице, где он был вынужден ночевать, так как около дома его караулила полиция. «Сидел в гостинице Панорама на Автозаводской. Вдруг стук в дверь, 15 полицейских. Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02. Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения», — рассказывал он днем.

Лось — уроженец Белоруссии, учился в Минске в Белорусском государственном университете.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.