В Омске активистку оштрафовали за еще несостоявшуюся акцию в поддержку Навального

Суд в Омске оштрафовал координатора штаба Навального Ольгу Картавцеву за организацию митинга 23 января. Ее признали виновной по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация публичного мероприятия без подачи уведомления) и назначили 20 тыс. руб. штрафа, сообщает «Апология протеста».

Накануне в штаб Навального в Омске пришла полиция и предъявила Картавцевой протокол об административном нарушении. Сегодня замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что у полиции есть «все правовые основания до самого факта проведения» митинга привлечь к ответственности всех, «кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений».