Главное в политике за 19 января

ГЛАВНОЕ

• «Самое важное» расследование про «самую большую взятку в истории» опубликовала команда Алексея Навального — фильм и текст, посвященный «дворцу Владимира Путина» под Геленджиком, а также коррупционной истории нынешнего президента России и его окружения, Навальный задумал несколько месяцев назад, находясь в Германии. Строится и содержится дворец Путина за счет «Роснефти» и «Транснефти». На него уже потратили 100 млрд руб., но строительство продолжается.

• В Кремле сегодня заявили, что Путин Навального не боится, не опасаются власти ни анонсированных акций протеста, ни заявлений западных политиков. Что касается протестов, то власти Москвы не намерены их согласовывать из-за пандемии коронавируса, но сторонники Навального на это внимания решили не обращать, 23 января они пройдут шествием по центру Москвы. Аналогичные акции запланированы по всей стране.

• С критикой на Навального, которого накануне отправили в СИЗО, сегодня обрушились в Госдуме. Начал спикер Вячеслав Володин, продолжили лидеры фракций. «Это просто картина «Члены политбюро ВКПБ 36-го года наперебой обличают троцкистов в заговоре против товарища Сталина», — пишет журналист Андрей Лошак. — Не думал, что доживу до такого. Нынешняя Госдума — это какой-то запредельный концентрат человеческой низости. Вот почему нужна реальная оппозиция и политическая конкуренция — чтобы этих флэшбэков с 30-ми годами больше не было никогда». Но советские флэшбэки Россию не отпускают — «Росатом» намерен установить две фигуры наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ, так как он возглавлял «Атомный проект СССР», и благодаря его организаторским способностям стране «удалось в кратчайшие сроки разрушить монополию США на ядерное оружие».

• Поддерживают Навального и осуждают как его отравление, так и арест в Европе — спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр намерен посетить Россию для составления отчета об отравлении критика Кремля. А соратник Навального Владимир Ашурков опубликовал список потенциальных жертв западных санкций, который ранее предложил сам оппозиционер — в него вошли, в частности, Роман Абрамович, Андрей Костин, Игорь Шувалов и Алишер Усманов.

• «Ситуация упростилась окончательно до противостояния Путин — Навальный. Без полутонов: либо ты за одного, либо за другого», — пишет колумнист NT Андрей Колесников.

• Навальный находится в «Матросской тишине». «Это очень строгое СИЗО, в котором контролируется каждый шаг, каждое движение заключенного. Находящийся там человек становится фактической «собственностью» руководства учреждения. Главная цель — изолировать, отсечь от информации и от любой коммуникации», — рассказывает член ОНК Москвы Марина Литвинович. Сам политик с приветом из Кремлевского централа пишет, что не жалеет о своем решении вернуться в Россию.

• «Раньше беспредел творили гангстеры, сейчас — это легко делает и государство, — отмечает журналист Юрий Дудь. — Самый большой риск тут в том, что когда беспредел становится нормой, его жертвами очень часто становятся вообще все».

• «Путин за считанные часы превратился из национального лидера, которому доверяли хотя бы 40% граждан, в российский клон Александра Лукашенко, который удерживает власть исключительно грубой силой, презираемый и ненавидимый своим народом и мировым сообществом», — констатирует политолог Андрей Зубов.

САНКЦИИ

• США ввели санкции против «Северного потока – 2», а точнее судна «Фортуна», которое занимается завершением строительства газопровода и его владельца компании «КВТ-Рус». Ранее представитель посольства США в Берлине Джозеф Джордано-Шольц отметил, что задержание Навального укрепило позицию США по проекту «Северного потока – 2». «Газпром» сегодня сообщил, что существуют риски того, что проект газопровода может быть приостановлен или свернут из-за политического давления.