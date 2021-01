Алексей Захаров о политическом страхе

Когда мы говорим, что "23 января на улицу никто не выйдет", причиной с большой долей вероятности является наш собственный страх быть наказанным. Страх вызывает психологический дискомфорт - вроде ты все понимаешь, но боишься сделать так, как надо, и, как следствие, страдает твой образ собственного "я". Пессимизм в отношении других является палочкой-выручалочкой, спасающей нашу нежную психику от диссонанса - как только подумаешь "да все равно всем все пофиг", сразу становится легче, и можно со спокойной душой ничего не делать.

Это - хорошо известный феномен из области политической психологии. Об этом, например, говорит исследование [1], проведенное в 2016 году в Зимбабве (в то время это была диктатура во главе с не сменяемым более 30 лет Робертом Мугабе). В эксперименте участвовал 671 политический активист. Часть из них просили вспомнить эпизод из жизни, когда им пришлось сильно испугаться [2]; люди, как правило, говорили о не связанных с политикой вещах - боязни быть ограбленным, змеях или темноте (многие опрошенные жили в сельской местности). Тем не менее, страх делал человека более послушным. Подопытные выражали меньше желания участвовать в оппозиционных политических действиях - носить символику, посещать митинги, и даже рассказывать анекдоты про президента. Более того, люди, которым был внушен страх, не ожидали таких действий и от других - в то время те, кому не приходилось вспоминать про темноту и про змей, испытывали больший оптимизм в отношении готовности своих собратьев к политической мобилизации. С точки зрения логики здесь не может быть никакой связи, это на сто процентов психологический эффект.

Диктатуры держатся во многом на страхе, а также на пессимизме и на всеобщем неверии друг в друга, внушаемым через страх. Так что необходимо более безжалостно и аналитически относиться к собственным ожиданиям в отношении других людей. Значительная часть нашего "да всем все пофиг" есть оправдание собственного страха или лени - еще одной вещи, тесно связанной со страхом. Важно осознавать и то, что вы не особенный. Остальные воспринимают мир точно так же, как и вы: понимают, что к чему, но боятся и, как результат, разочаровываются в людях. Поэтому первый шаг борьбы с диктатурой - это самоанализ. Необходимо вернуть себе веру в людей и сделать ее частью своей этики.

[1] Автор работы - Лорен Янг, доцент UC Davis. Работа опубликована в American Political Science Review - самом, пожалуй, престижном политологическом журнале в мире. Полные данные: Lauren E. Young. 2019. The Psychology of State Repression: Fear and Dissent Decisions in Zimbabwe. American Poilitical Science Review, 113(1): 140-155

[2] Такой автобиографический метод - обычный способ задавать то или иное внутреннее состояние в психологических экспериментах

