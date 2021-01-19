Алексей Навальный: Привет из Кремлевского централа

Всем привет из знаменитого спецблока «Матросской тишины» - Кремлевского централа. Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался - русская жизнь.

В принципе, очень похоже на то место, где я очнулся несколько месяцев назад. Небольшая комната, из которой не выпускают. Окно, железная кровать. Правда, эта кровать без серого привода, меняющего положение спины и ног. Зато здесь в тело не втыкают иглы с трубками и не подключают ко мне провода (по крайней мере пока). И ещё говорят на родном языке. Большой плюс.

Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор.

Я отказываюсь мириться с беззаконием, творимым властями моей страны. Я отказываюсь молчать, слушая бессовестную ложь Путина и его друзей, погрязших в коррупции.

Коррупция, ложь и беззаконие делают хуже, беднее и короче жизнь каждого из нас. Так почему же мы должны покорно это терпеть? Негодяи, засевшие в Кремле уже больше 20 лет, каждый день рисуют диаграммку - делят нас всех на три столбика:

⁃ оболваненные

⁃ все понимающие, но молчащие и смирившиеся

⁃ те, кто отказывается молчать и борется как может.

Третий столбик пугает негодяев. Когда он станет достаточно большим, их власть рухнет.

Ну, а я просто изо всех сил стараюсь удержаться именно в этом столбике, несмотря на угрозы, попытку убийства и вот сейчас тюрьму. К чему и всех призываю. Выбирайте правильный столбик.

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