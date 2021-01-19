Дворец для Путина

Команда Навального назвала свое новое расследование «самым важным», оно про «самую большую взятку в истории». Текст посвящен «дворцу Путина» под Геленджиком.

«Самый секретный и охраняемый объект в России, без преувеличения. Это не загородный дом, не дача, не резиденция — это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин», — пишут авторы расследования.

Со ссылкой на документы они утверждают, что это самый большой частный жилой дом в России. Официальная площадь путинского дворца составляет 17 691 м². На территории есть подземный ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, церковь, оранжерея и 80-метровый мост, ведущий к чайному домику площадью 2500 м².

«Самый многострадальный объект — амфитеатр. Он строится и перестраивается просто непрерывно, годами. Хозяин дворца явно недоволен тем, что получается», — говорится в расследовании.

Для прохода к морю построен специальный тоннель, в котором размещается дегустационная комната, из которой открывается «лучший из возможных видов на море»: «Здесь можно наслаждаться бокалом вина, ну и, что самое главное для нашего национального лидера, это не какой-то балкон, где ты постоянно в опасности, а очень безопасное подземное место, где тебе ничего не угрожает».

Площадь участка под самым огромным дворцовым комплексом — 68 га. Но на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше, пишут авторы расследования. Прилегающий к ней участок площадью 7000 га принадлежит ФСБ. В сентябре 2020-го он целиком был передан в аренду до 2068 года фирме, которой принадлежит дворец. Для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.

«На самом деле единственная цель аренды этого гигантского участка земли, который в 3,5 раза больше соседнего Геленджика, — создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина. Чтобы никто не мог, случайно гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. И не только по земле», — уверены авторы расследования. По их данным попасть к территории невозможно ни по воде, ни по воздуху.

Команда Навального подробно показывает и рассказывает о внутреннем убранстве дворца. Всего на его строительство планировалось потратить $1 000 000 000.

Путинский дворец оформлен на фирму «Бином», которой управляют штатные сотрудники компании «Акцепт», принадлежащей Михаилу Львовичу Шеломову — двоюродному племяннику Владимира Путина. На «Акцепт» записаны 8,4% банка «Россия» и 12,47% крупнейшей российской страховой компании СОГАЗ. Но богатство Шеломову не принадлежит — на него просто записано то, что Путин украл или получил в виде взяток, говорится в расследовании.Строится и содержится дворец за счет государственных компаний — «Роснефти» и «Транснефти». 100 млрд руб. было потрачено на него.«Путинские друзья, получившие от него право украсть в России все, что они желают, отблагодарили его много чем, но в том числе скинулись, собрали 100 миллиардов рублей и построили своему боссу дворец на эти деньги», — констатируют авторы расследования.