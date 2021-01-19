Штаб Навального анонсировал шествие в центре Москвы в поддержку политика

Сторонники Алексея Навального в Москве намерены 23 января провести шествие от Пушкинской до Манежной площади. Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

«23 января вся страна выйдет в поддержку Алексея Навального. Мы против политических репрессий и мы против нарушения законов нашей страны. Путин, его чиновники и силовики должны увидеть, как нас много — и только так мы сможем добиться освобождения Алексея!» — говорится в сообщении.

Акцию планируют начать в 14:00.

Вообще штабы Навального ранее объявили об акциях протеста по всей стране. Уведомления о проведении массовых акций будут отклоняться, говорил источник «Интерфакса», близкий к городской администрации, ссылаясь на запрет публичных мероприятий в период пандемии коронавируса. Но сторонники оппозиционера заявили, что выйдут на улицы без согласования, а подавать заявку на проведение митинга не будут, так как ее судьба известна заранее.