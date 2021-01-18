Навального арестовали на 30 суток

Об аресте Алексея Навального на 30 суток сообщил его адвокат Вадим Кобзев. Отправить политика под стражу до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу «Ив Роше» попросила ФСИН.

Сам Навальный назвал происходящее беззаконием: «Меня одну минуту назад вывели из камеры на встречу с адвокатами. Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда, какие-то люди меня снимают на камеры, какие-то люди сидят в зале. Называется это все «открытое заседание» Химкинского суда, где рассматривается вопрос о моем взятии под стражу по ходатайству начальника полиции».

В полиции Подмосковья заявили, что Навального судят прямо в ОВД, так как у него «отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию». «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен», — отметили в полиции.

Многих журналистов, как и соратников Навального на заседание не пустили. Они ожидали решения на улице, а также грелись в подъездах близлежащих домов.

Реакция людей на улице pic.twitter.com/RD1CgBhrDM — Штаб Навального в Москве (@teamnavalny_mos) January 18, 2021

29 января, когда Симоновский суд Москвы рассмотрит ходатайство ФСИН о замене условного срока по «делу Ив Роше» на реальный, Навального могут вернуть в тюрьму на 2,5 года,. Об этом рассказал «Открытым медиа» адвокат Вадим Кобзев. Но он отметил, что до суда по этому делу политика арестовывать не могут, так как не существует никаких правовых оснований задерживать его на срок более 48 часов. «Согласно УПК мера пресечения применяется только при расследовании уголовного дела и исключительно в отношении подозреваемого и обвиняемого, более никак», — подтверждает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Вадим Клювгант. Он добавляет, что ему ничего не известно о мере пресечения применительно к процедуре отмены условного осуждения.

В 2014 году Навального приговорили к к 3,5 годам заключения условно по делу о хищении средств компании «Ив Роше». В случае отмены условного срока исполнению подлежит наказание, назначенное судом в приговоре, говорит Клювгант. Однако из этого срока должны вычесть время, проведенное под домашним арестом во время следствия, говорит адвокат. Речь идет о 352 днях — с 28 февраля 2014 г. по 15 февраля 2015 г. Таким образом, реальный срок за решеткой, который могут дать Навальному, составляет 2,5 года.