Навальный задержан

Навального задержали в тот момент, когда пограничники уже поставили штампики о пересечении границы в паспорта его супругии, Юлии, и его многолетнего адвоката Ольги Михайловой. Ровно в этот момент полицейские и предложили политику пройти с ними. На требование адвоката Михайловой пропустить ее к подзащитному — Михайлова предъявила ордер на защиту , полицейские ответили: " Вы уже перешли границу",— рассказала сама Михайлова буквально через пару минут после случившегося в прямом эфирестрима главного редактора The New Times Евгении Альбац на ютюб-канале журнала.

В УФСИН после этого отчитались о задержании политика. «17 января 2020 года в аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по г. Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А.А. определит суд. До решения суда, он будет находиться под стражей», — говорится в сообщении службы.

"Многократные нарушения испытательного срока" произошли в том числе в период после выхода Алексея Навального из клиники Шарите в Берлине, куда его, без сознания привезли после попытки убийства военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" . Навальный был выписан из клиники 20 сентября 2020 года и следующие месяц проходил реабилитацию под наблюдением немецких врачей.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что неизвестно, куда Навального после задержания полицейскими увезли, и каков его статус.

11 января ФСИН обратилась в суд с требованием заменить политику условный срок, который был назначен по делу «Ив Роше» 30 декабря 2014 года и истек 30 декакбря 2020 года , на реальный. Кроме того, 30 декабря против Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, которое он якобы совершил с пожертвованиями ФБК, который российские власти признали иностранным агентом.

