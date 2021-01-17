Встреча года

Политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Встречать оппозиционера в аэропорт Внуково приехали множество его сторонников. Полиция задержала Любовь Соболь, Руслана Шаведдинова, Константина Котова, Анастасию Кадетову, Илью Пахомова, Алексея Молокоедова и многих других пришедших на встречу. ОМОН вытеснил людей из здания, но задержания продолжились и на улице. В автозаки угодили и несколько журналистов. По данным «ОВД-Инфо», задержали 37 человек.

Во Внуково встретил Диму Быкова. Хорошие люди здесь собрались. pic.twitter.com/TUYL4PGIcg — Евгений Ройзман (@roizmangbn) January 17, 2021

За несколько минут до посадки Внуково закрыли для прибывающих самолетов. Борт, которым летел Навальный, отправили в Шереметьево.

Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение) — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 17, 2021

При этом, как только самолет с Навальным сел в Шереметьево, аэропорт Внуково открыли для приема других лайнеров. В это время в районе МКАДа полицейские перекрыли Ленинградское шоссе по пути в Шереметьево. Силовики оставили для проезда только одну полосу.

По прилете Навальный сделал короткое обращение к прессе, назвав сегодняшний день лучшим за последние пять месяцев. «Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы», - сказал он.

После политик прошел на паспортный контроль.

С конца августа Алексей Навальный находился в Германии. Утром 20 августа его экстренно госпитализировали в реанимацию омской больницы, так как ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку. Спецлаборатория вооруженных сил ФРГ установила следы химического вещества группы «Новичок» в организме политика. Это подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

Отравление Навального в августе было второй попыткой — ранее покушение совершили в Калининграде и при этом едва не убили Юлию Навальную, писали 14 декабря в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. За преступлением стоят сотрудники ФСБ. 21 декабря Навальный опубликовал видео, на котором он общается с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который, думая, что разговаривает с помощником главы Совета безопасности Николая Патрушева, подтвердил, что занимался удалением следов яда с одежды политика.



