Саша Филипенко: Второе письмо Рене Фазелю

Известно, что с началом Второй Мировой Войны, понимая, что затевается великая бойня, Международный Красный Крест предложил Советскому Союзу сотрудничество. Москва отказала. История этой печально короткой переписки легла в основу моего романа. Оказавшись в архиве Красного креста в Женеве, я задал один вопрос:

— Для чего вы писали все эти письма, если видели, что вам не отвечают?

— Мы считали, что в этом и есть наша гуманитарная миссия, что если не ответили на девять писем — ответят на десятое.

Рене Фазель мое первое письмо проигнорировал, но я подумал, что мне совсем не сложно написать ему еще. И я очень рад, что самая крупная газета Германии — Frankfurter Allgemeine Zeitung — демонстрируя солидарность, вновь незамедлительно публикует мое обращение к швейцарскому функционеру. Вот оно:

Уважаемый Рене Фазель! К сожалению, на мое первое письмо, которое опубликовал FAZ, а после перепечатала самая крупная газета Швеции, вы не ответили. Это понятно — в эти дни у вас был очень плотный график, вы не только обнимались с диктатором, но даже превзошли ожидания всех белорусов, сфотографировавшись с Дмитрием Басковым — человеком, причастным к убийству художника Романа Бондаренко. Вы сфотографировались не с заказчиком, но с человеком, который одним осенним вечером, предварительно договорившись с друзьями (есть аудиозапись разговоров), имея такое намерение, поехал в минский двор «жестить» и избивать людей, в этом заключался его первоначальный план, результатом которого стала смерть художника. С этим человеком вы собираетесь проводить Чемпионат мира — это отнимает много времени, я понимаю, но не понимаю только одного: он вас запугал, финансово заинтересовал или просто вам симпатичен?

Я понимаю, что в таком плотном графике у вас не было времени навестить мать убитого Романа Бондаренко и спросить у нее — мечтает ли она о Чемпионате мира по хоккею, который организуют убийцы ее сына? Впрочем, вряд ли эта женщина заслуживает вашего высокого внимания, ведь белорусское государство, которое (по вашим словам), готово к диалогу, не признало мать Романа Бондаренко пострадавшей по делу об убийстве собственного сына. С другой стороны, можно ли ожидать другого? С сентября при десяти убитых, при 450 задокументированных ООН случаях пыток в Беларуси заведено НОЛЬ уголовных дел о причинении вреда протестующим. Я это понимаю, но не понимаю, как вам удается на каждой пресс-конференции делать вид, что вы не замечаете этой катастрофы?

Объятия диктатора крепкие, сложно вырваться из них хотя бы на полчаса, поэтому вряд ли у вас нашлось время, чтобы навестить гражданку Швейцарии Наталью Херше, которая получила два с половиной года тюрьмы за то, что участвовала в МИРНОМ женском марше и во время грубого задержания пыталась снять маску с мужчины БЕЗ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ, который тащил ее в автозак. Вы знаете, что тысячи людей, которые прошли через белорусские тюрьмы за последние месяцы, были задержаны силовиками без опознавательных знаков? Во время вашего Чемпионата мира вы нанесете на их шевроны логотипы турнира? Я предлагаю сложенную из клюшек свастику.

Я понимаю, что в Минске у вас был очень плотный график, но, быть может, вы успели заехать к политзаключенным? Их 170 (!), всех, конечно, не навестить, но, быть может, вы смогли навестить хотя бы одного? Я понимаю, что у вас красивый костюм, а в белорусских тюрьмах covid, нет отопления и горячей воды, чтобы помыть руки, но, быть может, ваш готовый к диалогу давний друг показал вам хотя бы фото?

Я понимаю, что в Минске, где вот уже более четырех месяцев разворачивается гражданский конфликт, вы занимались важным делом, организуя турнир, который будет легитимировать власть диктатора, но, быть может, вместе с этим у вас нашлось время посетить двор, где в то время, когда вы фотографировались с человеком, причастным к убийству Романа Бондаренко, людей задерживали за то, что они пьют чай?

Я понимаю, что у вас очень много дел, но, быть может, сегодня утром, ностальгируя по Минску, вы решили прочитать новости Беларуси и узнали, что в лесу под Витебском арестовали шесть женщин за то, что они группой ходили со скандинавскими палками? Вы умилились? Вы уже соскучились по Беларуси?

Уважаемый господин Рене Фазель, я прекрасно понимаю, что и на это письмо вы вряд ли ответите, поэтому просто хочу сказать вам, что в следующий раз, когда вы поедете обниматься с диктатором, можете остановиться у меня дома — я, как и многие другие белорусы, не могу вернуться в родную страну и насладиться вашим чемпионатом, а моя квартира все равно свободна.

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