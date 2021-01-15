Фонд Светланы Медведевой получил 38 млн от президента

Благотворительный фонд, связанный с женой Дмитрия Медведева, получил президентский грант в 37,8 млн рублей на «воссоздание и сохранение уникального комплекса Кронштадтского Докового Адмиралтейства для потомков». На это обратили внимание «Открытые медиа».

Некоммерческая организация «Международный благотворительный фонд «Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца» создана летом 2009 года по инициативе Светланы Медведевой, супруги тогдашнего президента России. В попечительский совет фонда помимо самой Медведевой входят патриарх Кирилл, бывший министр культуры Владимир Мединский, экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, депутаты Госдумы Леонид Слуцкий и Владимир Ресин, главком ВМФ России Владимир Королев, замминистра обороны Андрей Картаполов, глава петербургской епархии митрополит Варсонофий и другие известные люди. Бессменным главой общественно-попечительского совета НКО является губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фонд получил грант на второй этап программы «Наследие Петра Великого — достояние Российского флота». Ее основная цель — «восстановление исторического облика парковой территории Кронштадтского докового адмиралтейства и формирования у подрастающего поколения уважения и верности родному Отечеству». В рамках проекта будет проведена реконструкция территории адмиралтейства, установлены флагштоки, спортивные и игровые площадки для детей, высажены цветы и организована выставка якорей.