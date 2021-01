Прокуратура: захватчики Капитолия хотели убить конгрессменов

Федеральная прокуратура США дала новую, более жесткую, оценку действиям сторонников Дональда Трампа, которые на прошлой неделе захватили Капитолий — по мнению ведомства, протестующие намеревались «захватить и убить выборных должностных лиц».

Прокуратура предложила эту точку зрения в рамках судебного разбирательства об аресте Джейкоба Ченсли, человека, фото которого с рогами на голове разошлось по всему миру, передает Reuters. В документе о задержании Ченсли говорится, что он оставил для вице-президента Майка Пенса записку, в которой предупреждает, что «это только вопрос времени, справедливость наступает».

«Веские доказательства, в том числе собственные слова и действия Ченсли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников состояло в том, чтобы захватить и убить выборных должностных лиц в правительстве Соединенных Штатов», — заявили в прокуратуре.

Jacob Anthony Chansley, aka Jake Angeli, has been arrested for his participation in the #CapitolBuilding attack. pic.twitter.com/wQcnyLypj3