Массовая вакцинация в условиях нехватки препарата

Частные клиники в России не могут использовать вакцину Pfizer до ее регистрации в стране, сообщили в Росздравнадзоре.

«Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера», — отметили в ведомстве, передает «Интерфакс».

В конце декабря 2020 года в колл-центре официального филиала израильского госпиталя Hadassah - Hadassah Medical Moscow в медицинском кластере «Сколково» говорили, что ведутся переговоры о поставках в РФ вакцин от COVID-19 производства Pfizer и Moderna. Там уточнили, что поставки возможны не раньше февраля, а желающие записываются в «лист ожидания».

Сегодня в клинике сообщили «Открытым медиа», что пока не знают, будут ли вакцинировать пациентов вакциной Pfizer. «Мы сами все это узнали только что из СМИ. Нас никто заранее не предупреждал и ничего не сообщал, так что пока у нас никаких комментариев нет», — сказала представитель больницы Анна Карабаш, комментируя сообщение Росздравнадзора.

Между тем, по данным фонда «Петербургская политика», пока российская вакцина в большинстве регионов недоступна для простых граждан: в лучшем случае там организована предварительная запись на прививку, пишет «КоммерсантЪ». Только в пяти субъектах доступность массовой вакцинации находится на высоком уровне, еще в пяти — на среднем, в 11 — на низком и в 14 она ограниченна. В оставшихся 50 регионах препарат для широкого круга лиц недоступен, хотя в восьми из них есть предварительная запись на укол.

К «отличникам» вакцинации «Петербургская политика» относит Москву, Подмосковье, Сахалинскую область, Ненецкий и Чукотский автономные округа. В число «середняков» исследователи включили Санкт-Петербург, Кемеровскую, Курганскую и Белгородскую области, а также Алтайский край. Низкую доступность вакцины эксперты зафиксировали в Челябинской, Омской, Костромской, Орловской и Новгородской областях, а также в Пермском крае, Чувашии, Коми, Хакасии, Северной Осетии и Адыгее.

Всеобщую вакцинацию всех россиян Владимир Путин поручил начать с 18 января — по его словам, промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины».