Татьяна Становая о реакции власти на возвращение Навального

Внутри российской власти есть как минимум три основные категории «групп», в зависимости от их отношения к проблеме Навального.

Группа первая - силовики. Для этих все более или менее однозначно: Навальный преступник, его место в тюрьме. Протесты - не их головная боль. Да и одно не должно зависеть от другого. То есть в их логике нельзя идти на поводу несведущей толпы. Для них это не политика. Плюс, после наезда Навального на ФСБ (расследования, звонок Кудрявцеву), его посадка стала делом «чести», способом «восстановить справедливость» (в их понимании, понятно). Эта группа хочет возвращения Навального и жаждет его посадки. Надолго. Это теперь вопрос принципа и отомщения.

Группа вторая - «администраторы». Навальный для них тоже не политик. Но они обслуживают Путина, а Путину нужно что? Тишина. Порядок и спокойствие. Для этой части идеальным вариантом было бы, если б Навальный остался в Германии. Арест - создаст много шума, может спровоцировать (и скорее всего спровоцирует) протесты, обострит полулатентный конфликт власти и прогрессивно мыслящей части общества. Однако «администраторы» не являются теми, кого имеет, грубо говоря, последнее слово в дискуссии о том, что делать с Навальным. И если будет решено сажать, будут помогать сажать.

Наконец, есть третья группа. Это ресурсно обеспеченная приближённая к власти часть элиты, которая не считает Навального реальной угрозой Путину, не боится его возвращения, но скорее опасается ошибок власти в выборе способа купирования проблемы Навального. Для этой части элиты, по большей части вовлеченной в крупный государственный бизнес и нуждающейся в нормальных отношениях с остальным миром, возвращение Навального - не угроза, но вот его арест может привести к длительной, вялотекущей дестабилизации. Эта же часть элиты считает, что слабую оппозицию нужно «интегрировать», поглощать, впитывать и встраивать, а не ломать об колено. Но и к их голосу Пути н не особенно прислушивается, так как у них другой «профиль».

Решать будет, конечно, лично Путин. Но его роль во всей этой истории больше сводится к отмашке в пользу той модели решения, которая ему покажется проще и «надежней». В любом случае главный итог 2020 года - это превращение внесистемной оппозиции в «криминал» с точки зрения власти. А с криминалом политических методов борьбы не используют.

Источник