Навальный объявил о возвращении в Россию

Политик Алексей Навальный, проходивший в Берлине лечение, а потом реабилитацию после отравления в России, заявил, что вернется на родину уже 17 января. Для этого он уже купил билеты.

«Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня. Но что они там делают мне не очень интересно. Россия — моя страна, Москва — мой город, я по ним скучаю», — написал Навальный в соцсетях.

Он отметил, что после того как сегодня сделал несколько упражнений, «понял, что наступил момент, которого я так ждал — наверное я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой».

Вернуться политик намерен рейсом авиакомпании «Победа» в воскресенье, 17 января.