Главное в политике за 11 января

ГЛАВНОЕ

• Дональд Трамп останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты», говорится в проекте резолюции об импичменте президенту США. Ожидается, что Палата представителей проголосует по документу уже 13-14 января. Вопрос о втором импичменте Трампа встал после того, как его сторонники ворвались в здание Конгресса в попытке сорвать утверждение победы на президентских выборах Джо Байдена.

• Своеобразный импичмент Трампу объявил Twitter — сеть микроблогов, которой активной пользовался президент США, навсегда заблокировала его аккаунт. После этого акции компании резко упали. Многие назвали шаг Twitter цензурой, но журналист Маша Слоним придерживается иной точки зрения: «Среди миллионов подписчиков Трампа найдутся те, кто смогут придумать и создать социальные сети под себя и своего героя. И пользоваться ими в свое удовольствие».

• «Клоунской попыткой государственного переворота» называет захват Конгресса экономист Константин Сонин: «Политическая система не просто выстояла — по существу, ни на каком этапе она не дала ни малейшего сбоя».

• Американская демократия доказала всему миру эту свою силу, соглашается историк Андрей Зубов, отмечая, что конец Трампа оказался позорным — из лидера консервативной Америки он в одночасье превратился сам в ультраправого маргинала.

• Многие бесчинствовавшие в Капитолии оказались сторонниками конспирологического движения QAnon. Как конспирологические теории, которые становятся все более популярны в современном мире, используют политики, рассуждает социолог Игорь Эйдман.

РЕПРЕССИИ

• Полиция задержала нескольких активистов, которые пришли на оглашение приговора анархистам по делу о разбитом окне в офисе «Единой России» — среди них оказались и фигуранты «московского дела» Самариддин Раджабов и Владислав Барабанов. Сам приговор суд сегодня перенес на 18 января.

• Госзащиту предоставят всем силовикам — в Госдуму внесли законопроект, который позволяет обеспечивать ее полицейским, военным, сотрудникам Росгвардии и Службы внешней разведки.

РОССИЯ И МИР

• Переговоры глав Азербайджана, Армении и России прошли в Москве. Это первая встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны решили, что для разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, будет создана рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров трех стран.