ФСИН просит заменить Навальному условный срок на реальный

«Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. «В связи с совершением нового преступления». Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря», — написал Навальный в Twitter.

Я также, хочу обратить внимание, что ФСИН требует посадить меня по делу, которое я выиграл в ЕСПЧ. Суд решил, что дело настолько сфабриковано, что там вообще нет состава преступления. https://t.co/aoLqzT9k9U — Alexey Navalny (@navalny) January 12, 2021

28 декабря ФСИН пригрозила обратиться в суд с вопросом о замене Навальному условного срока на реальный, если он не явится к ним 29 декабря в 9 утра. В ведомстве со ссылкой на публикацию в медицинском журнале Lancet пояснили тогда, что Навальный 20 сентября выписался из берлинской клиники, а к 12 октября у него прошли все последствия его болезни.

«Таким образом, условно осужденный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции <…> В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные частью 4 статьи 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации», — говорилось в сообщении.

Директор ФБК Иван Жданов отмечает, что судья, которая будет рассматривать ходатайство ФСИН, ранее «приняла абсолютно безумное решение», что он должен удалить посты с сайта ФБК, которые во время суда с Алишером Усмановым еще не были написаны. «Специальная политическая судья», — считает Жданов.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Политика приговорили к 3,5 года лишения свободы условно и 5 годам испытательного срока, его брата — к 3,5 года колонии общего режима. В августе 2017 года по решению суда назначенный Навальному испытательный срок был продлен до конца декабря 2020 года.

Навальный сейчас находится в Германии, где проходит восстановление после отравления.

