Главное в политике за 30 декабря

• «Путин не бьется в истерике», — заявили в Кремле, комментируя возбуждение нового уголовного дела против Алексея Навального. Политика обвинили в мошенничестве — якобы он присвоил себе часть денег, пожертвованных в его Фонд борьбы с коррупцией. Навальный и назвал это путинской истерикой: «Бункерный дедушка, очевидно, визжал там так, что СК, уже совсем не стесняясь, просто придумывает чушь».

• Навальный ежегодно отчитывается и о своих доходах и о своих расходах, и они прекрасно бьются, отмечает соратник оппозиционера Леонид Волков.

• «Помимо прочего, новое уголовное дело против Навального — это еще и эстетическое разочарование, — пишет политолог Аббас Галлямов. — Никакой красивой игры, интеллектуальной дуэли не будет; будет тупое использование имеющегося в распоряжении государства административного ресурса».

• «Навального вытолкнули в политическую эмиграцию, — заключает политолог Сергей Медведев. — А ведь для многих это был маркер — я остаюсь в России, пока здесь Навальный. Убирая его, они уничтожают и этот психологический рубеж, последнюю иллюзию нормы, оставляя людей один на один с надвигающимся Левиафаном».

• Если у Путина и нет истерики из-за Навального, то истерично выглядело сегодня подписание им репрессивных законов, принятых парламентом в конце декабря, отмечают в соцсетях. Президент подписал документы, ужесточающие законодательство о митингах, вводящие тюремные сроки за клевету, угрожающие блокировкой YouTube и Twitter, позволяющие объявить иноагентом любого. Зато информация о силовиках, судьях и ряде чиновников теперь засекречена. «У вас дедлайны? Ну так вот, у злодеев тоже конец года», — отмечает социолог Элла Панеях.

• «Год выборов — это всегда год перелома. И Путин понимает, что даже на таких нечестных и несвободных выборах, с пеньками и голосованием в три дня, люди его прокатят, — пишет исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров. — Сценарий мирного транзита совсем уходит из повестки, новые репрессивные законы и откровенная уголовщина — все более четко говорит нам о том, что отдавать власть никто не будет».

• «Владимир Владимирович поздравил целой стопкой репрессивных законов. И лучше не спрашивать, чего он нам желает на следующий год», — считает политик Дмитрий Гудков.

• В следующем году, уже в январе, Роскомнадзор выпишет 18 протоколов в отношении проектов корпорации «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и руководителя «Русской службы Радио Свобода» Андрея Шарого за отказ маркироваться иноагентами. Общая сумма штрафов может достигнуть 4,95 млн руб.

• После признания иноагентами первых физлиц, публично заявили о признании таковыми себя публицист Виктор Шендерович и политик Леонид Гозман. «Я счастлив вступить в престижный клуб ко Льву Александровичу Пономареву и замечательным российским журналистам, которых убогая нынешняя власть пытается дискредитировать и унизить этим клеймом, достигая диаметрально противоположного результата», — пояснил Шендерович. Поддержали «иноагентов» и ряд депутатов Москвы, Петербурга, Карелии и Пскова.

• Пришли и за священниками — Епархиальный суд в Москве лишил церковного сана протодиакона Андрея Кураева, который нередко критиковал как РПЦ, так и светскую власть. Варианты действий для священника ищет политолог Алексей Макаркин. Сам Кураев видит в решении суда и положительные моменты.