Трамп сдался

Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях обращение к нации, осудив действия своих сторонников, которые «осквернили центр американской демократии», устроив беспорядки в здании Капитолия. Для того, чтобы администрация Twitter разблокировала аккаунт президента, он удалил несколько твитов, в которых утверждал о «краже голосов» во время президентских выборов, передает «Голос Америки»*. Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram останутся заблокированными до конца его президентского срока, сообщил глава соцсетей Марк Цукерберг. Это связано «с использованием платформы для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства», пояснил он.

Трамп заявил, что в данный момент он сосредоточен на «плавном и упорядоченном процессе передачи власти» новой администрации.

«Теперь Конгресс подтвердил результаты [голосования]. 20 января состоится инаугурация новой администрации. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий. В этот момент нам требуется исцеление и примирение», — сказал он.

Трамп также заявил, что возмущен «чудовищным нападением» на Капитолий, а демонстранты, ворвавшиеся в среду в здание Конгресса, «осквернили центр американской демократии». Они «не представляют нашу страну и понесут за это ответственность», отметил Трамп.

В среду сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса, где парламентарии утверждали результаты голосования, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. В результате беспорядков минимум четыре человека погибли. Перед этим в Вашингтоне прошел митинг сторонников Трампа, на котором он призвал их пойти к Капитолию и выразить свое недовольство «украденными» выборами.

*«Голос Америки» — СМИ, выполняющее функции иностранного агента